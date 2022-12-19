Что обязательно нужно добавить в квашеную капусту, чтобы она хрустела: простой рецепт заготовки

При правильной закваске капуста получается хрустящей и сочной

Доступный, полезный и вкусный овощ – капуста – отлично подходит для различных заготовок на зиму. Ее можно закрыть в тушеном виде в качестве будущей начинки для пирожков или же заквасить. Самое важное, чтобы квашеная капуста не получалась вялой, а приятно хрустела и была сочной.

Для хруста при закваске капусты в собственном соку обязательно добавляют соль. Если этого не сделать, то капуста получится мягкой. Идеальное соотношение: 1 ст. ложка соли на 1 кг капусты. Также стоит в процессе брожения (в первые 2-3 дня) опускать в капусту деревянную палочку – так будет выходить углекислый газ. Простой рецепт квашеной капусты без рассола рассказал портал tutkatamka.

Вам понадобятся:

3 кг белокочанной капусты

300 г моркови

1 ст. л. сахара

3 ст. л. соли

2 веточки гвоздики

2 лавровых листа

5-6 горошинок душистого перца

Способ приготовления:

Капусту очистить от верхних листьев, вынуть стержень. Мелко нашинковать. Посолить капусту, добавить сахар и хорошо перемять руками. Добавить натертую морковь и пряности, перемешать. Плотно утрамбовать капусту в емкости, прижать тяжестью, накрыть марлей. Оставить при комнатной температуре бродить. Периодически нужно снимать пену и погружать деревянную палочку в капусту. Спустя 3-4 дня брожение завершится, так что тяжесть можно убрать. А капусту перенести в прохладное место.

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