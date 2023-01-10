Цибулевий пиріг: простий рецепт дивовижного тарту із таємним інгредієнтом

Цей чудовий рецепт поєднує у собі вишуканість та неперевершені смакові якості

Смачний пиріг ви легко приготуєте із найпростіших інгредієнтів, а якщо карамелізувати цибулю та додати до неї трішечки кориці, то смак тарту буде ще пікантнішим та не залишить нікого байдужим. Аби не "плакати" під час нарізання цибулі, адже її треба багато — подивіться цікавий лайфхак.

Цим рецептом з нами поділився австралійський сайт смачної та корисної їжі taste.com.au.

Тож якщо ви чекаєте на гостей, та шукаєте простих рецептів смачних страв, саме такий тарт у поєднанні із грушевим пирогом – найкращий вибір.

Складові:

Масло вершкове — 150 г

Борошно – 2 склянки

Сода – 1 ч. л

Сметана – 6 ч. л

Сіль на свій смак

Цибуля ріпчаста — 500 г

Сир – 200 г

Яйце — 2 шт.

Майонез – 2 ст. л

Чорний перець

Чебрець

Спосіб приготування:

Почнемо з тіста. Масло накришіть, додайте 4 ст. л сметани, 2 склянки борошна, пів чайної ложки соди та сіль. Замісіть тісто та поставте в холодильник. Приготуйте заливку для тарта. Яйця збийте із двома столовими ложками сметани та майонезу, додайте борошно, соду та сіль. Тісто має бути рідким, як на оладки. Зробіть начинку. Цибулю поріжте як вам зручніше та обсмажте. Посоліть, поперчіть, додайте трохи чебрецю і, як було зазначено угорі, можна додати трішечки кориці. Якщо ви її додасте — потушіть цибулю ще кілька хвилин. Сир натріть. У форму викладіть тісто й зробіть бортики. Викладіть цибулю, посипте тертим сиром. Зверху вилийте заливку. Поставте в нагріту до 170° С духовку і печіть приблизно 35 хвилин.

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