Луковый пирог: простой рецепт удивительного торта с секретным ингредиентом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот прекрасный рецепт сочетает в себе изысканность и непревзойденные вкусовые качества
Вкусный пирог вы легко приготовите из простейших ингредиентов, а если карамелизовать лук и добавить в него немного корицы, то вкус тарта будет еще пикантнее и не оставит никого равнодушным. А чтобы не "плакать" во время нарезки лука, ведь его нужно много – посмотрите интересный лайфхак.
Этим рецептом с нами поделился австралийский сайт вкусной и полезной пищи taste.com.au.
Так что если вы ждете гостей и ищете простых рецептов вкусных блюд, именно такой тарт в сочетании с грушевым пирогом – лучший выбор.
Составляющие:
- Масло сливочное — 150 г
- Мука – 2 стакана
- Сода – 1 ч. л
- Сметана – 6 ч. л
- Соль по своему вкусу
- Лук репчатый — 500 г
- Сыр – 200 г
- Яйцо – 2 шт.
- Майонез – 2 ст. л
- Черный перец
- Тимьян
Способ приготовления:
- Начнём с теста. Масло накрошите, добавьте 4 ст. л сметаны, 2 стакана муки, полчайной ложки соды и соль.
- Замесите тесто и поставьте в холодильник.
- Приготовьте заливку для торта. Яйца взбейте с двумя столовыми ложками сметаны и майонеза, добавьте муку, соду и соль. Тесто должно быть редким, как на оладьи.
- Сделайте начинку. Лук порежьте как удобнее и обжарьте. Посолите, поперчите, добавьте немного чабреца и, как было отмечено вверху, можно добавить немного корицы. Если вы его добавите – потушите лук еще несколько минут.
- Сыр натрите. В форму выложите тесто и сделайте бортики.
- Выложите лук, посыпьте тертым сыром. Сверху вылейте заливку.
- Поставьте в нагретую до 170° С духовку и пеките примерно 35 минут.
Если вы готовите несколько блюд и сомневаетесь что именно выбрать, обратите внимание на рецепт приготовления печени с тайным ингредиентом, который исключит неприятный привкус и вкуснейшего картофеля.