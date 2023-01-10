Луковый пирог: простой рецепт удивительного торта с секретным ингредиентом

Этот прекрасный рецепт сочетает в себе изысканность и непревзойденные вкусовые качества

Вкусный пирог вы легко приготовите из простейших ингредиентов, а если карамелизовать лук и добавить в него немного корицы, то вкус тарта будет еще пикантнее и не оставит никого равнодушным. А чтобы не "плакать" во время нарезки лука, ведь его нужно много – посмотрите интересный лайфхак.

Этим рецептом с нами поделился австралийский сайт вкусной и полезной пищи taste.com.au.

Так что если вы ждете гостей и ищете простых рецептов вкусных блюд, именно такой тарт в сочетании с грушевым пирогом – лучший выбор.

Составляющие:

Масло сливочное — 150 г

Мука – 2 стакана

Сода – 1 ч. л

Сметана – 6 ч. л

Соль по своему вкусу

Лук репчатый — 500 г

Сыр – 200 г

Яйцо – 2 шт.

Майонез – 2 ст. л

Черный перец

Тимьян

Способ приготовления:

Начнём с теста. Масло накрошите, добавьте 4 ст. л сметаны, 2 стакана муки, полчайной ложки соды и соль. Замесите тесто и поставьте в холодильник. Приготовьте заливку для торта. Яйца взбейте с двумя столовыми ложками сметаны и майонеза, добавьте муку, соду и соль. Тесто должно быть редким, как на оладьи. Сделайте начинку. Лук порежьте как удобнее и обжарьте. Посолите, поперчите, добавьте немного чабреца и, как было отмечено вверху, можно добавить немного корицы. Если вы его добавите – потушите лук еще несколько минут. Сыр натрите. В форму выложите тесто и сделайте бортики. Выложите лук, посыпьте тертым сыром. Сверху вылейте заливку. Поставьте в нагретую до 170° С духовку и пеките примерно 35 минут.

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