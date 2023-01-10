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Луковый пирог: простой рецепт удивительного торта с секретным ингредиентом

Автор
Анастасия Николаенко
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Тарт из карамелизированного лука и сыра – это непревзойденный вкус из самых простых ингредиентов
Тарт из карамелизированного лука и сыра – это непревзойденный вкус из самых простых ингредиентов. Фото www.taste.com.au

Этот прекрасный рецепт сочетает в себе изысканность и непревзойденные вкусовые качества

Вкусный пирог вы легко приготовите из простейших ингредиентов, а если карамелизовать лук и добавить в него немного корицы, то вкус тарта будет еще пикантнее и не оставит никого равнодушным. А чтобы не "плакать" во время нарезки лука, ведь его нужно много – посмотрите интересный лайфхак.

Этим рецептом с нами поделился австралийский сайт вкусной и полезной пищи taste.com.au.

Так что если вы ждете гостей и ищете простых рецептов вкусных блюд, именно такой тарт в сочетании с грушевым пирогом – лучший выбор.

Составляющие:

  • Масло сливочное — 150 г
  • Мука – 2 стакана
  • Сода – 1 ч. л
  • Сметана – 6 ч. л
  • Соль по своему вкусу
  • Лук репчатый — 500 г
  • Сыр – 200 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Майонез – 2 ст. л
  • Черный перец
  • Тимьян

Способ приготовления:

  1. Начнём с теста. Масло накрошите, добавьте 4 ст. л сметаны, 2 стакана муки, полчайной ложки соды и соль.
  2. Замесите тесто и поставьте в холодильник.
  3. Приготовьте заливку для торта. Яйца взбейте с двумя столовыми ложками сметаны и майонеза, добавьте муку, соду и соль. Тесто должно быть редким, как на оладьи.
  4. Сделайте начинку. Лук порежьте как удобнее и обжарьте. Посолите, поперчите, добавьте немного чабреца и, как было отмечено вверху, можно добавить немного корицы. Если вы его добавите – потушите лук еще несколько минут.
  5. Сыр натрите. В форму выложите тесто и сделайте бортики.
  6. Выложите лук, посыпьте тертым сыром. Сверху вылейте заливку.
  7. Поставьте в нагретую до 170° С духовку и пеките примерно 35 минут.

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#Рецепт #Пирог #Лук #Репчатый лук