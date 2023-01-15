Що додати в джем, щоб він був густим: запаморочливий рецепт яблучної закрутки

Такий смачний джем годиться для начинки у будь-яку випічку

Яблуко – один із найдоступніших фруктів. З нього легко і зручно заготовляти різні солодкі закрутки, наприклад, ароматне варення, повидло або компот. Не менш хороша ідея – використовувати яблука для приготування джему.

Яблучний джем можна вживати окремо, подавати до млинців або панкейків, а також додавати в пироги та пиріжки. Щоб консистенція джему була густою, використовуйте натуральний загусник — агар-агар. Рецепт яблучного джему публікує кулінарний портал appetito.

Складові:

Яблука — 2 кг;

Цукор — 1,3 кг;

Вода — 2 ст.;

Агар-агар — 8 р.

Спосіб приготування:

Очистити яблука і нарізати довільними шматочками або тонкими скибочками, так фрукт швидше звариться. Пересипати цукром, залишити на кілька годин. Влити одну склянку води. Варити до повного розм’якшення (близько 20-30 хвилин після закипання). Другу склянку води (також можна використовувати будь-який сік) підігріти, ввести агар-агар, розмішати та вилити в джем. З цієї миті варити рівно шість хвилин. Розлити джем у банки. Спочатку він буде рідким, у міру остигання загусне. Закрити герметичними кришками.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного яблучного печива, яке готується за 15 хвилин. Також ми писали, як приготувати яблучне пюре без цукру, щоб його можна було давати навіть малюкам.