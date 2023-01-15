Что добавить в джем, чтобы он был густым: умопомрачительный рецепт яблочной закрутки
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Такой вкусный джем годится для начинки в любую выпечку
Яблоко – один из самых доступных фруктов. Из него легко и удобно заготавливать различные сладкие закрутки, к примеру, ароматное варенье, повидло или же компот. Не менее хорошая идея – использовать яблоки для приготовления джема.
Яблочный джем можно употребляться отдельно, подавать к блинам или панкейкам, а еще добавлять в пироги и пирожки. Чтобы консистенция джема была густой, используйте натуральный загуститель – агар-агар. Рецепт яблочного джема публикует кулинарный портал appetito.
Ингредиенты:
- Яблоки — 2 кг;
- Сахар — 1,3 кг;
- Вода — 2 ст.;
- Агар-агар — 8 г.
Способ приготовления:
- Очистить яблоки и нарезать произвольными кусочками или тонкими ломтиками, так фрукт быстрее сварится. Пересыпать сахаром, оставить на пару часов. Влить один стакан воды. Варить до полного размягчения (около 20-30 минут после закипания).
- Второй стакан воды (также можно использовать любой сок) подогреть, ввести агар-агар, размешать и вылить в джем. С этого момента варить ровно шесть минут.
- Разлить джем в банки. Сначала он будет жидким, по мере остывания загустеет. Закрыть герметичными крышками.
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