Рецепт лимонного варення, який легко освоїти: ідеальна начинка в млинці та пироги
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З таким варенням будь-яке чаювання буде затишним та смачним
Варення можна готувати з будь-яких фруктів та ягід. Це можуть бути як традиційні сезонні закрутки, так і нестандартні рецепти, наприклад, варення з хурми. Дуже смачною солодка заготівля виходить із цитрусів, зокрема лимона.
Лимонне варення вразить ароматом та приємною кислинкою. Додавати домашній джем можна в якості начинки в пироги, млинці й пиріжки, та й просто вживати на сніданок з панкейками. Простий рецепт лимонного варення опублікував кулінарний портал stravy.
Рецепт лимонного варення
Інгредієнти:
- Лимон – 150 г
- Цукор – 200 г
- Вода – 40 мл
Спосіб приготування:
- Ретельно помити лимони. Розрізати на 4-6 часточок і видалити кісточки.
- Подрібнити лимони за допомогою м’ясорубки чи блендера.
- Цитрусову масу, яка вийшла, перекладіть у каструлю.
- Долити теплу воду. Перевірити, чи немає в пюре кісточок, якщо є – видалити. Інакше смак варення може гірчити.
- Додати цукор. Перемішати, накрити кришкою ємність і залишити на 1 годину при кімнатній температурі.
- Поставити каструлю на повільний вогонь та довести до кипіння. Проварити суміш під закритою кришкою 30-40 хвилин.
- Простерилізувати банки. Металеві кришки проварити 5-7 хвилин.
- Заповнити банки гарячим варенням та закрити кришками. Перевернути й закутати ковдрою до повного остигання. Зберігати у коморі.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом мандаринового варення – незвичайного та дуже смачного. А також ми писали, як приготувати оригінальне сухе варення у духовці.