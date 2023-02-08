Рецепт лимонного варення, який легко освоїти: ідеальна начинка в млинці та пироги

З таким варенням будь-яке чаювання буде затишним та смачним

Варення можна готувати з будь-яких фруктів та ягід. Це можуть бути як традиційні сезонні закрутки, так і нестандартні рецепти, наприклад, варення з хурми. Дуже смачною солодка заготівля виходить із цитрусів, зокрема лимона.

Лимонне варення вразить ароматом та приємною кислинкою. Додавати домашній джем можна в якості начинки в пироги, млинці й пиріжки, та й просто вживати на сніданок з панкейками. Простий рецепт лимонного варення опублікував кулінарний портал stravy.

Рецепт лимонного варення

Інгредієнти:

Лимон – 150 г

Цукор – 200 г

Вода – 40 мл

Спосіб приготування:

Ретельно помити лимони. Розрізати на 4-6 часточок і видалити кісточки. Подрібнити лимони за допомогою м’ясорубки чи блендера. Цитрусову масу, яка вийшла, перекладіть у каструлю. Долити теплу воду. Перевірити, чи немає в пюре кісточок, якщо є – видалити. Інакше смак варення може гірчити. Додати цукор. Перемішати, накрити кришкою ємність і залишити на 1 годину при кімнатній температурі. Поставити каструлю на повільний вогонь та довести до кипіння. Проварити суміш під закритою кришкою 30-40 хвилин. Простерилізувати банки. Металеві кришки проварити 5-7 хвилин. Заповнити банки гарячим варенням та закрити кришками. Перевернути й закутати ковдрою до повного остигання. Зберігати у коморі.

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