Рецепт лимонного варенья, который легко освоить: идеальная начинка в блины и пироги
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С таким вареньем любое чаепитие будет уютным и вкусным
Варенье можно готовить из любых фруктов и ягод. Это могут быть как традиционный сезонные закрутки, так и нестандартные рецепты, к примеру, варенье из хурмы. Очень вкусной сладкая заготовка получается из цитрусов, в частности, лимона.
Лимонное варенье поразит ароматом и приятной кислинкой. Добавлять домашний джем можно в качестве начинок в пироги, блины и пирожки, да и просто употреблять на завтрак с панкейками. Простой рецепт лимонного варенья опубликовал кулинарный портал stravy.
Рецепт лимонного варенья
Ингредиенты:
- Лимон – 150 г
- Сахар – 200 г
- Вода – 40 мл
Способ приготовления:
- Тщательно помыть лимоны. Разрезать на 4-6 долек и удалить косточки.
- Измельчить лимоны с помощью мясорубки или блендера.
- Цитрусовую массу, которая получилась, переложите в кастрюлю.
- Долить теплую воду. Проверить, нет ли в пюре косточек, если есть – удалить. Иначе вкус варенья может горчить.
- Добавить сахар. Перемешать, накрыть емкость крышкой и оставить на 1 час при комнатной температуре.
- Поставить кастрюлю на медленный огонь и довести до кипения. Проварить смесь под закрытой крышкой 30-40 минут.
- Простерилизовать банки. Металлические крышки проварить 5-7 минут.
- Заполнить банки горячим вареньем и закрыть крышкам. Перевернуть и закутать одеялом до полного остывания. Хранить в кладовой.
Ранее "Телеграф" делился рецептом мандаринового варенья – необычного и очень вкусного. А также мы писали, как приготовить оригинальное сухое варенье в духовке.