Рецепт лимонного варенья, который легко освоить: идеальная начинка в блины и пироги

С таким вареньем любое чаепитие будет уютным и вкусным

Варенье можно готовить из любых фруктов и ягод. Это могут быть как традиционный сезонные закрутки, так и нестандартные рецепты, к примеру, варенье из хурмы. Очень вкусной сладкая заготовка получается из цитрусов, в частности, лимона.

Лимонное варенье поразит ароматом и приятной кислинкой. Добавлять домашний джем можно в качестве начинок в пироги, блины и пирожки, да и просто употреблять на завтрак с панкейками. Простой рецепт лимонного варенья опубликовал кулинарный портал stravy.

Рецепт лимонного варенья

Ингредиенты:

Лимон – 150 г

Сахар – 200 г

Вода – 40 мл

Способ приготовления:

Тщательно помыть лимоны. Разрезать на 4-6 долек и удалить косточки. Измельчить лимоны с помощью мясорубки или блендера. Цитрусовую массу, которая получилась, переложите в кастрюлю. Долить теплую воду. Проверить, нет ли в пюре косточек, если есть – удалить. Иначе вкус варенья может горчить. Добавить сахар. Перемешать, накрыть емкость крышкой и оставить на 1 час при комнатной температуре. Поставить кастрюлю на медленный огонь и довести до кипения. Проварить смесь под закрытой крышкой 30-40 минут. Простерилизовать банки. Металлические крышки проварить 5-7 минут. Заполнить банки горячим вареньем и закрыть крышкам. Перевернуть и закутать одеялом до полного остывания. Хранить в кладовой.

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