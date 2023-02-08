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Рецепт лимонного варенья, который легко освоить: идеальная начинка в блины и пироги

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Лимонное варенье
Лимонное варенье. Фото Adobe Stock

С таким вареньем любое чаепитие будет уютным и вкусным

Варенье можно готовить из любых фруктов и ягод. Это могут быть как традиционный сезонные закрутки, так и нестандартные рецепты, к примеру, варенье из хурмы. Очень вкусной сладкая заготовка получается из цитрусов, в частности, лимона.

Лимонное варенье поразит ароматом и приятной кислинкой. Добавлять домашний джем можно в качестве начинок в пироги, блины и пирожки, да и просто употреблять на завтрак с панкейками. Простой рецепт лимонного варенья опубликовал кулинарный портал stravy.

Рецепт лимонного варенья

Ингредиенты:

  • Лимон – 150 г
  • Сахар – 200 г
  • Вода – 40 мл

Способ приготовления:

  1. Тщательно помыть лимоны. Разрезать на 4-6 долек и удалить косточки.
  2. Измельчить лимоны с помощью мясорубки или блендера.
  3. Цитрусовую массу, которая получилась, переложите в кастрюлю.
  4. Долить теплую воду. Проверить, нет ли в пюре косточек, если есть – удалить. Иначе вкус варенья может горчить.
  5. Добавить сахар. Перемешать, накрыть емкость крышкой и оставить на 1 час при комнатной температуре.
  6. Поставить кастрюлю на медленный огонь и довести до кипения. Проварить смесь под закрытой крышкой 30-40 минут.
  7. Простерилизовать банки. Металлические крышки проварить 5-7 минут.
  8. Заполнить банки горячим вареньем и закрыть крышкам. Перевернуть и закутать одеялом до полного остывания. Хранить в кладовой.

Ранее "Телеграф" делился рецептом мандаринового варенья – необычного и очень вкусного. А также мы писали, как приготовить оригинальное сухое варенье в духовке.

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