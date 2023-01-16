Вкуснейшее варенье из хурмы без сахара: проще рецепта не найти
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкус такой сладкой закрутки вас приятно удивит
Повидло из яблок или абрикосовое варенье звучит для всех привычно, а вот сладкую закрутку из хурмы пробовал не каждый. Пока еще продолжается сезон этого фрукта, стоит проявить кулинарные таланты и заготовить плоды.
Если хочется приготовить более полезную консервацию, то не обязательно использовать подсластитель. Кулинарный портал vkusnoo опубликовал простой рецепт варенья из хурмы без сахара. Вкус заготовки приятно порадует вас и близких.
Ингредиенты:
- Лимонная кислота – 4 г;
- Хурма – 4 шт.;
- Ванилин – 3 г;
- Корица – 1 палочка;
- Кукурузный крахмал – 20 г.
Способ приготовления:
- Помойте хурму, произвольно нарежьте и пропустите через мясорубку или взбейте до консистенции пюре с помощью блендера.
- Вмешайте в полученную массу лимонную кислоту, добавьте корицу и ванилин.
- Переложите массу в сотейник и отправьте на печь. Добавьте крахмал, размешайте и доведите до кипения.
- После этого сразу снимите сотейник с огня и разложите массу по банкам. Закройте и дайте охладиться при комнатной температуре. Храните варенье в холодильнике.
Ранее "Телеграф" делился рецептом мандаринового варенья. А также мы писали, как приготовить из варенья домашний мармелад.