Вкуснейшее варенье из хурмы без сахара: проще рецепта не найти

Вкус такой сладкой закрутки вас приятно удивит

Повидло из яблок или абрикосовое варенье звучит для всех привычно, а вот сладкую закрутку из хурмы пробовал не каждый. Пока еще продолжается сезон этого фрукта, стоит проявить кулинарные таланты и заготовить плоды.

Если хочется приготовить более полезную консервацию, то не обязательно использовать подсластитель. Кулинарный портал vkusnoo опубликовал простой рецепт варенья из хурмы без сахара. Вкус заготовки приятно порадует вас и близких.

Ингредиенты:

Лимонная кислота – 4 г;

Хурма – 4 шт.;

Ванилин – 3 г;

Корица – 1 палочка;

Кукурузный крахмал – 20 г.

Способ приготовления:

Помойте хурму, произвольно нарежьте и пропустите через мясорубку или взбейте до консистенции пюре с помощью блендера. Вмешайте в полученную массу лимонную кислоту, добавьте корицу и ванилин. Переложите массу в сотейник и отправьте на печь. Добавьте крахмал, размешайте и доведите до кипения. После этого сразу снимите сотейник с огня и разложите массу по банкам. Закройте и дайте охладиться при комнатной температуре. Храните варенье в холодильнике.

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