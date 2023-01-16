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Вкуснейшее варенье из хурмы без сахара: проще рецепта не найти

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Варенье из хурмы Новость обновлена 16 января 2023, 22:51
Варенье из хурмы. Фото delo-vcusa.ru

Вкус такой сладкой закрутки вас приятно удивит

Повидло из яблок или абрикосовое варенье звучит для всех привычно, а вот сладкую закрутку из хурмы пробовал не каждый. Пока еще продолжается сезон этого фрукта, стоит проявить кулинарные таланты и заготовить плоды.

Если хочется приготовить более полезную консервацию, то не обязательно использовать подсластитель. Кулинарный портал vkusnoo опубликовал простой рецепт варенья из хурмы без сахара. Вкус заготовки приятно порадует вас и близких.

Ингредиенты:

  • Лимонная кислота – 4 г;
  • Хурма – 4 шт.;
  • Ванилин – 3 г;
  • Корица – 1 палочка;
  • Кукурузный крахмал – 20 г.

Способ приготовления:

  1. Помойте хурму, произвольно нарежьте и пропустите через мясорубку или взбейте до консистенции пюре с помощью блендера.
  2. Вмешайте в полученную массу лимонную кислоту, добавьте корицу и ванилин.
  3. Переложите массу в сотейник и отправьте на печь. Добавьте крахмал, размешайте и доведите до кипения.
  4. После этого сразу снимите сотейник с огня и разложите массу по банкам. Закройте и дайте охладиться при комнатной температуре. Храните варенье в холодильнике.

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#Рецепт #Варенье #Хурма