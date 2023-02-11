Як приготувати вдома пасту, як в ресторані: рецепт страви за 20 хвилин (відео)
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Легко і швидко приготувати на обід чи вечерю
Макарони — одні з найпростіших у приготуванні ситних продуктів. З ними можна приготувати безліч страв, наприклад, "американські" макарони з сиром, смачні спагеті в томатному соусі з рибною консервою, чи апетитну пасту з соусом, який можна навіть заморозити до наступних приготувань. Ділимось простим рецептом останньої страви.
Українська фудблогерка Анна (anny.cooking) розповіла, як приготувати смачну пасту в томатно-вершковому соусі. Страва готується 20 хвилин. Чудово підходить в якості обіду чи родинної вечері.
Як приготувати пасту в томатно-вершковому соусі
Інгредієнти:
- 1 куряче філе
- 200 г пасти, бажано твердих сортів
- 2 великих томати
- 200 г томатів в соку чи 1 ст.л. томатної пасти, розведеної 200 мл води
- 3 ст.л. сметани або жирні густі вершки
- 1 маленька цибуля
- 1 зубчик часнику
- олія, сіль, перець, італійські трави
- пармезан, або інший сир
Приготування:
- Томати надрізаємо, заливаємо кип‘ятком, залишаємо на 5 хвилин.
- Нарізаємо цибулю, часник, філе. Філе відразу солимо і перчимо. З томатів знімаємо шкірочку і нарізаємо.
- Пасту відварюємо і паралельно готуємо соус: трохи підсмажуємо на олії філе, додаємо цибулю (смажимо до прозорості), додаємо нарізані томати, часник, підсолюємо, тушкуємо до готовності томатів. Додаємо томати в соку чи розведену в воді томатну пасту, 1,5 черпака води з пасти, сметану, солимо за смаком, додаємо італійські трави.
- В соус додаємо пасту і прогріваємо разом від закипання 2 хвилини, соус має вкутати пасту.
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