Як приготувати вдома пасту, як в ресторані: рецепт страви за 20 хвилин (відео)

Легко і швидко приготувати на обід чи вечерю

Макарони — одні з найпростіших у приготуванні ситних продуктів. З ними можна приготувати безліч страв, наприклад, "американські" макарони з сиром, смачні спагеті в томатному соусі з рибною консервою, чи апетитну пасту з соусом, який можна навіть заморозити до наступних приготувань. Ділимось простим рецептом останньої страви.

Українська фудблогерка Анна (anny.cooking) розповіла, як приготувати смачну пасту в томатно-вершковому соусі. Страва готується 20 хвилин. Чудово підходить в якості обіду чи родинної вечері.

Як приготувати пасту в томатно-вершковому соусі

Інгредієнти:

1 куряче філе

200 г пасти, бажано твердих сортів

2 великих томати

200 г томатів в соку чи 1 ст.л. томатної пасти, розведеної 200 мл води

3 ст.л. сметани або жирні густі вершки

1 маленька цибуля

1 зубчик часнику

олія, сіль, перець, італійські трави

пармезан, або інший сир

Приготування:

Томати надрізаємо, заливаємо кип‘ятком, залишаємо на 5 хвилин. Нарізаємо цибулю, часник, філе. Філе відразу солимо і перчимо. З томатів знімаємо шкірочку і нарізаємо. Пасту відварюємо і паралельно готуємо соус: трохи підсмажуємо на олії філе, додаємо цибулю (смажимо до прозорості), додаємо нарізані томати, часник, підсолюємо, тушкуємо до готовності томатів. Додаємо томати в соку чи розведену в воді томатну пасту, 1,5 черпака води з пасти, сметану, солимо за смаком, додаємо італійські трави. В соус додаємо пасту і прогріваємо разом від закипання 2 хвилини, соус має вкутати пасту.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної лазаньї нашвидкуруч. Готується страва зі звичайного лаваша, який продається в будь-якому продуктовому магазині.