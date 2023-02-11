Как приготовить дома пасту, как в ресторане: рецепт блюда за 20 минут (видео)
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Легко и быстро приготовить на обед или ужин
Макароны – одни из самых простых в приготовлении сытных продуктов. С ними можно приготовить множество блюд, например, "американские" макароны с сыром, вкусные спагетти в томатном соусе с рыбной консервой, или аппетитную пасту с соусом, который можно даже заморозить до следующих приготовлений. Делимся простым рецептом последнего блюда.
Украинская фудблогерша Анна (anny.cooking) рассказала, как приготовить вкусную пасту в томатно-сливочном соусе. Блюдо готовится 20 минут. Прекрасно подходит в качестве обеда или семейного ужина.
Как приготовить пасту в томатно-сливочном соусе
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 200 г пасты, желательно твердых сортов
- 2 больших томата
- 200 г томатов в соке или 1 ст.л. томатной пасты, разведенной 200 мл воды
- 3 ст.л. сметаны или жирные густые сливки
- 1 маленький лук
- 1 зубчик чеснока
- масло, соль, перец, итальянские травы
- пармезан, или другой сыр
Приготовление:
- Томаты надрезаем, заливаем кипятком, оставляем на 5 минут.
- Нарезаем лук, чеснок, филе. Филе сразу солим и перчим. С томатов снимаем кожицу и нарезаем.
- Пасту отвариваем и параллельно готовим соус: немного поджариваем на растительном масле филе, добавляем лук (жарим до прозрачности), добавляем нарезанные томаты, чеснок, подсаливаем, тушим до готовности томатов. Добавляем томаты в соке или разбавленную в воде томатную пасту, 1,5 черпака воды из пасты, сметану, солим по вкусу, добавляем итальянские травы.
- В соус добавляем пасту и прогреваем вместе от закипания 2 минуты, соус должен укутать пасту.
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