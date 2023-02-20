М’які коржі з ніжним кремом: рецепт чудового торта, для приготування якого не потрібний цукор
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Додавання моркви зробить текстуру випічки особливо приємною
Якщо ви намагайтеся менше вживати цукру, але солодкого все одно хочеться – морквяний торт стане ідеальним варіантом. М’які коржі в поєднанні з ніжним кремом порадують смакові рецептори. Завдяки додаванню овочів текстура пирога виходить особливо гарна.
Рецепт морквяного торта без цукру публікує iren.lazun в Інстаграм. За словами кулінара, десерт дуже легко та швидко приготувати. Така випічка сподобається як дорослим, так і дітям. Повірте, відсутність цукру ви навіть не помітите.
Морквяний торт
Інгредієнти:
- 200 г моркви
- 200 г кураги
- 200 г горіхів
- 8 яєць
- 2 ч. л. розпушувача
Доя крему:
- Маскарпоне – 350-400 г (або жирний йогурт, сметана, дитячий сирок, філадельфія)
- Вершки холодні 20% — 120 мл
- Дуже стиглий банан — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Курагу заливаємо окропом, горіхи дрібно перемелоти у блендері.
- Білки відокремлюємо від жовтків.
- Моркву натираємо на дрібну тертку.
- М’яку курагу із жовтками перебиваємо блендером.
- Білки збиваємо до стійкої піни.
- У мисці змішуємо моркву з курагою та жовтками, додаємо мелені горіхи та розпушувач і лопаткою потроху вводимо білки в масу.
- Виливаємо тісто на лист, попередньо застелений якісним пергаментом або килимком для випічки (так потім можна буде легко відокремити корж). Розрівнюємо тісто лопаткою.
- Випікати в розігрітій духовці за 180 градусів 15 хвилин.
- Готові коржі можна порізати на прямокутники або вирізати кола кондитерським кільцем або кухлем.
- Готуємо крем. Холодні вершки збиваємо міксером, додаємо маскарпоне, знову збиваємо і додаємо банан (попередньо розімніть його до пюре).
- Перемажте коржі кремом, залиште в холодильнику на ніч.
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