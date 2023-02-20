М’які коржі з ніжним кремом: рецепт чудового торта, для приготування якого не потрібний цукор

Додавання моркви зробить текстуру випічки особливо приємною

Якщо ви намагайтеся менше вживати цукру, але солодкого все одно хочеться – морквяний торт стане ідеальним варіантом. М’які коржі в поєднанні з ніжним кремом порадують смакові рецептори. Завдяки додаванню овочів текстура пирога виходить особливо гарна.

Рецепт морквяного торта без цукру публікує iren.lazun в Інстаграм. За словами кулінара, десерт дуже легко та швидко приготувати. Така випічка сподобається як дорослим, так і дітям. Повірте, відсутність цукру ви навіть не помітите.

Морквяний торт

Інгредієнти:

200 г моркви

200 г кураги

200 г горіхів

8 яєць

2 ч. л. розпушувача

Доя крему:

Маскарпоне – 350-400 г (або жирний йогурт, сметана, дитячий сирок, філадельфія)

Вершки холодні 20% — 120 мл

Дуже стиглий банан — 1 шт.

Спосіб приготування:

Курагу заливаємо окропом, горіхи дрібно перемелоти у блендері. Білки відокремлюємо від жовтків. Моркву натираємо на дрібну тертку. М’яку курагу із жовтками перебиваємо блендером. Білки збиваємо до стійкої піни. У мисці змішуємо моркву з курагою та жовтками, додаємо мелені горіхи та розпушувач і лопаткою потроху вводимо білки в масу. Виливаємо тісто на лист, попередньо застелений якісним пергаментом або килимком для випічки (так потім можна буде легко відокремити корж). Розрівнюємо тісто лопаткою. Випікати в розігрітій духовці за 180 градусів 15 хвилин. Готові коржі можна порізати на прямокутники або вирізати кола кондитерським кільцем або кухлем. Готуємо крем. Холодні вершки збиваємо міксером, додаємо маскарпоне, знову збиваємо і додаємо банан (попередньо розімніть його до пюре). Перемажте коржі кремом, залиште в холодильнику на ніч.

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