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М’які коржі з ніжним кремом: рецепт чудового торта, для приготування якого не потрібний цукор

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Торт може бути солодким і без цукру
Торт може бути солодким і без цукру. Фото pinterest.com

Додавання моркви зробить текстуру випічки особливо приємною

Якщо ви намагайтеся менше вживати цукру, але солодкого все одно хочеться – морквяний торт стане ідеальним варіантом. М’які коржі в поєднанні з ніжним кремом порадують смакові рецептори. Завдяки додаванню овочів текстура пирога виходить особливо гарна.

Рецепт морквяного торта без цукру публікує iren.lazun в Інстаграм. За словами кулінара, десерт дуже легко та швидко приготувати. Така випічка сподобається як дорослим, так і дітям. Повірте, відсутність цукру ви навіть не помітите.

Морквяний торт

Інгредієнти:

  • 200 г моркви
  • 200 г кураги
  • 200 г горіхів
  • 8 яєць
  • 2 ч. л. розпушувача

Доя крему:

  • Маскарпоне – 350-400 г (або жирний йогурт, сметана, дитячий сирок, філадельфія)
  • Вершки холодні 20% — 120 мл
  • Дуже стиглий банан — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Курагу заливаємо окропом, горіхи дрібно перемелоти у блендері.
  2. Білки відокремлюємо від жовтків.
  3. Моркву натираємо на дрібну тертку.
  4. М’яку курагу із жовтками перебиваємо блендером.
  5. Білки збиваємо до стійкої піни.
  6. У мисці змішуємо моркву з курагою та жовтками, додаємо мелені горіхи та розпушувач і лопаткою потроху вводимо білки в масу.
  7. Виливаємо тісто на лист, попередньо застелений якісним пергаментом або килимком для випічки (так потім можна буде легко відокремити корж). Розрівнюємо тісто лопаткою.
  8. Випікати в розігрітій духовці за 180 градусів 15 хвилин.
  9. Готові коржі можна порізати на прямокутники або вирізати кола кондитерським кільцем або кухлем.
  10. Готуємо крем. Холодні вершки збиваємо міксером, додаємо маскарпоне, знову збиваємо і додаємо банан (попередньо розімніть його до пюре).
  11. Перемажте коржі кремом, залиште в холодильнику на ніч.

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#Рецепт #Торт #Морква