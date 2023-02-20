Мягкие коржи с нежным кремом: рецепт восхитительного торта, для приготовления которого не нужен сахар
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Добавление моркови сделает текстуру выпечки особо приятной
Если вы старайтесь меньше употреблять сахара, но сладкого все равно хочется – морковный торт станет идеальным вариантом. Мягкие коржи в сочетании с нежным кремом порадуют ваши вкусовые рецепторы. Благодаря добавлению овоща текстура пирога выходит особенно хороша.
Рецепт морковного торта без сахара публикует iren.lazun в Инстаграм. По словам кулинара, десерт очень легко и быстро приготовить. Такая выпечка понравится как взрослым, так и детям. Поверьте, отсутствие сахара вы даже не заметите.
Морковный торт
Ингредиенты:
- 200 г моркови
- 200 г кураги
- 200 г орехов
- 8 яиц
- 2 ч. л. разрыхлителя
Доя крема:
- Маскарпоне — 350-400 г (или жирный йогурт, сметана, детский сырок, филадельфия)
- Сливки холодные 20% — 120 мл
- Очень спелый банан — 1 шт.
Способ приготовления:
- Курагу заливаем кипятком, орехи мелко перемолоть в блендере.
- Белки отделяем от желтков.
- Морковь натираем на мелкую терку.
- Мягкую курагу с желтками перебиваем блендером.
- Белки сбиваем до стойкой пены.
- В миске смешиваем морковь с курагой и желтками, добавляем молотые орехи и разрыхлитель и лопаткой понемногу вмешиваем белки в массу.
- Выливаем тесто на противень, предварительно застеленный качественным пергаментом или ковриком для выпечки (так потом можно будет легко отделить корж). Разравниваем тесто лопаткой.
- Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 15 минут.
- Готовые коржи можно порезать на прямоугольники или вырезать круги кондитерским кольцом или кружкой.
- Готовим крем. Холодные сливки взбиваем миксером, добавляем маскарпоне, снова взбиваем и добавляем банан (предварительно разомните его до состояния пюре).
- Перемажьте коржи кремом, оставьте в холодильнике на ночь.
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