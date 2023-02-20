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Мягкие коржи с нежным кремом: рецепт восхитительного торта, для приготовления которого не нужен сахар

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Торт может быть сладким и без сахара
Торт может быть сладким и без сахара. Фото pinterest.com

Добавление моркови сделает текстуру выпечки особо приятной

Если вы старайтесь меньше употреблять сахара, но сладкого все равно хочется – морковный торт станет идеальным вариантом. Мягкие коржи в сочетании с нежным кремом порадуют ваши вкусовые рецепторы. Благодаря добавлению овоща текстура пирога выходит особенно хороша.

Рецепт морковного торта без сахара публикует iren.lazun в Инстаграм. По словам кулинара, десерт очень легко и быстро приготовить. Такая выпечка понравится как взрослым, так и детям. Поверьте, отсутствие сахара вы даже не заметите.

Морковный торт

Ингредиенты:

  • 200 г моркови
  • 200 г кураги
  • 200 г орехов
  • 8 яиц
  • 2 ч. л. разрыхлителя

Доя крема:

  • Маскарпоне — 350-400 г (или жирный йогурт, сметана, детский сырок, филадельфия)
  • Сливки холодные 20% — 120 мл
  • Очень спелый банан — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Курагу заливаем кипятком, орехи мелко перемолоть в блендере.
  2. Белки отделяем от желтков.
  3. Морковь натираем на мелкую терку.
  4. Мягкую курагу с желтками перебиваем блендером.
  5. Белки сбиваем до стойкой пены.
  6. В миске смешиваем морковь с курагой и желтками, добавляем молотые орехи и разрыхлитель и лопаткой понемногу вмешиваем белки в массу.
  7. Выливаем тесто на противень, предварительно застеленный качественным пергаментом или ковриком для выпечки (так потом можно будет легко отделить корж). Разравниваем тесто лопаткой.
  8. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 15 минут.
  9. Готовые коржи можно порезать на прямоугольники или вырезать круги кондитерским кольцом или кружкой.
  10. Готовим крем. Холодные сливки взбиваем миксером, добавляем маскарпоне, снова взбиваем и добавляем банан (предварительно разомните его до состояния пюре).
  11. Перемажьте коржи кремом, оставьте в холодильнике на ночь.

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#Рецепт #Торт #Морковь