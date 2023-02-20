Мягкие коржи с нежным кремом: рецепт восхитительного торта, для приготовления которого не нужен сахар

Добавление моркови сделает текстуру выпечки особо приятной

Если вы старайтесь меньше употреблять сахара, но сладкого все равно хочется – морковный торт станет идеальным вариантом. Мягкие коржи в сочетании с нежным кремом порадуют ваши вкусовые рецепторы. Благодаря добавлению овоща текстура пирога выходит особенно хороша.

Рецепт морковного торта без сахара публикует iren.lazun в Инстаграм. По словам кулинара, десерт очень легко и быстро приготовить. Такая выпечка понравится как взрослым, так и детям. Поверьте, отсутствие сахара вы даже не заметите.

Морковный торт

Ингредиенты:

200 г моркови

200 г кураги

200 г орехов

8 яиц

2 ч. л. разрыхлителя

Доя крема:

Маскарпоне — 350-400 г (или жирный йогурт, сметана, детский сырок, филадельфия)

Сливки холодные 20% — 120 мл

Очень спелый банан — 1 шт.

Способ приготовления:

Курагу заливаем кипятком, орехи мелко перемолоть в блендере. Белки отделяем от желтков. Морковь натираем на мелкую терку. Мягкую курагу с желтками перебиваем блендером. Белки сбиваем до стойкой пены. В миске смешиваем морковь с курагой и желтками, добавляем молотые орехи и разрыхлитель и лопаткой понемногу вмешиваем белки в массу. Выливаем тесто на противень, предварительно застеленный качественным пергаментом или ковриком для выпечки (так потом можно будет легко отделить корж). Разравниваем тесто лопаткой. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 15 минут. Готовые коржи можно порезать на прямоугольники или вырезать круги кондитерским кольцом или кружкой. Готовим крем. Холодные сливки взбиваем миксером, добавляем маскарпоне, снова взбиваем и добавляем банан (предварительно разомните его до состояния пюре). Перемажьте коржи кремом, оставьте в холодильнике на ночь.

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