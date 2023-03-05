Рецепт ніжного та повітряного сирного пирога: розкочувати тісто не потрібно (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
З простим рецептом впорається навіть дитина
Сирне тісто – відмінна основа для пирога, який трохи простіше спекти, ніж традиційний чізкейк. Більше того, в такому випадку вам не доведеться розкочувати тісто, а лише потрібно змішати інгредієнти.
Простий рецепт сирного пирога публікує фудблог emiliya.yevtushenko в Інстаграм. Десерт здивує м’якою текстурою та ніжним смаком.
Рецепт пирога з сиром
Інгредієнти:
- 400 г сиру
- 1 яйце
- 260 г борошна
- 6 ст. л. цукру
- 4 ст. л. сметани
- 200 г замороженого вершкового масла
- 1 ч. л. розпушувача
- Дрібка солі
Спосіб приготування:
- Сир, яйце, 3 ст. л. цукру та сметану збиваємо блендером.
- Тісто: борошно, сіль, цукор, що залишився, розпушувач змішуємо, натираємо на тертці масло, руками робимо крихту.
- Форму змащуємо маслом, беремо половину нашої крихти і викладаємо у форму, пальцями розминаємо, робимо невеликі борти.
- Виливаємо начинку і зверху присипаємо рештою крихти.
- Випікаємо 30 хвилин у розігрітій духовці при 190-200 градусах.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом пирога лимонного без випікання. А ще ми розповідали, як приготувати за 15 хвилин незвичайний молочний десерт.