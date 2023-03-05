Рецепт ніжного та повітряного сирного пирога: розкочувати тісто не потрібно (відео)

З простим рецептом впорається навіть дитина

Сирне тісто – відмінна основа для пирога, який трохи простіше спекти, ніж традиційний чізкейк. Більше того, в такому випадку вам не доведеться розкочувати тісто, а лише потрібно змішати інгредієнти.

Простий рецепт сирного пирога публікує фудблог emiliya.yevtushenko в Інстаграм. Десерт здивує м’якою текстурою та ніжним смаком.

Рецепт пирога з сиром

Інгредієнти:

400 г сиру

1 яйце

260 г борошна

6 ст. л. цукру

4 ст. л. сметани

200 г замороженого вершкового масла

1 ч. л. розпушувача

Дрібка солі

Спосіб приготування:

Сир, яйце, 3 ст. л. цукру та сметану збиваємо блендером. Тісто: борошно, сіль, цукор, що залишився, розпушувач змішуємо, натираємо на тертці масло, руками робимо крихту. Форму змащуємо маслом, беремо половину нашої крихти і викладаємо у форму, пальцями розминаємо, робимо невеликі борти. Виливаємо начинку і зверху присипаємо рештою крихти. Випікаємо 30 хвилин у розігрітій духовці при 190-200 градусах.

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