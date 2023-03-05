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Рецепт ніжного та повітряного сирного пирога: розкочувати тісто не потрібно (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Сирний пиріг Новина оновлена 05 березня 2023, 18:46
Сирний пиріг. Фото Getty Images

З простим рецептом впорається навіть дитина

Сирне тісто – відмінна основа для пирога, який трохи простіше спекти, ніж традиційний чізкейк. Більше того, в такому випадку вам не доведеться розкочувати тісто, а лише потрібно змішати інгредієнти.

Простий рецепт сирного пирога публікує фудблог emiliya.yevtushenko в Інстаграм. Десерт здивує м’якою текстурою та ніжним смаком.

Рецепт пирога з сиром

Інгредієнти:

  • 400 г сиру
  • 1 яйце
  • 260 г борошна
  • 6 ст. л. цукру
  • 4 ст. л. сметани
  • 200 г замороженого вершкового масла
  • 1 ч. л. розпушувача
  • Дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. Сир, яйце, 3 ст. л. цукру та сметану збиваємо блендером.
  2. Тісто: борошно, сіль, цукор, що залишився, розпушувач змішуємо, натираємо на тертці масло, руками робимо крихту.
  3. Форму змащуємо маслом, беремо половину нашої крихти і викладаємо у форму, пальцями розминаємо, робимо невеликі борти.
  4. Виливаємо начинку і зверху присипаємо рештою крихти.
  5. Випікаємо 30 хвилин у розігрітій духовці при 190-200 градусах.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пирога лимонного без випікання. А ще ми розповідали, як приготувати за 15 хвилин незвичайний молочний десерт.

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#Рецепт #Пиріг