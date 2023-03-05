Рецепт нежного и воздушного творожного пирога: раскатывать тесто не нужно (видео)

С простым рецептом справится даже ребенок

Творожное тесто – отличная основа для пирога, который немного проще испечь, чем традиционный чизкейк. Более того, в таком случае вам не придется раскатывать тесто, а лишь нужно смешать ингредиенты.

Простой рецепт творожного пирога публикует фудблог emiliya.yevtushenko в Инстаграм. Десерт удивит мягкой текстурой и нежным вкусом.

Рецепт пирога с творогом

Ингредиенты:

400 г творога

1 яйцо

260 г муки

6 ст. л. сахара

4 ст. л. сметаны

200 г замороженного сливочного масла

1 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

Способ приготовления:

Творог, яйцо, 3 ст. л. сахара и сметану взбиваем блендером. Тесто: муку, соль, оставшийся сахар, разрыхлитель смешиваем, натираем на терке масло, руками делаем крошку. Форму смазываем маслом, берём половину нашей крошки и выкладываем в форму, пальцами разминаем, делаем небольшие бортики. Выливаем начинку и сверху присыпаем остальной крошкой. Выпекаем 30 минут в разогретой духовке при 190-200 градусах.

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