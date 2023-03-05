Рецепт нежного и воздушного творожного пирога: раскатывать тесто не нужно (видео)
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С простым рецептом справится даже ребенок
Творожное тесто – отличная основа для пирога, который немного проще испечь, чем традиционный чизкейк. Более того, в таком случае вам не придется раскатывать тесто, а лишь нужно смешать ингредиенты.
Простой рецепт творожного пирога публикует фудблог emiliya.yevtushenko в Инстаграм. Десерт удивит мягкой текстурой и нежным вкусом.
Рецепт пирога с творогом
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 1 яйцо
- 260 г муки
- 6 ст. л. сахара
- 4 ст. л. сметаны
- 200 г замороженного сливочного масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Творог, яйцо, 3 ст. л. сахара и сметану взбиваем блендером.
- Тесто: муку, соль, оставшийся сахар, разрыхлитель смешиваем, натираем на терке масло, руками делаем крошку.
- Форму смазываем маслом, берём половину нашей крошки и выкладываем в форму, пальцами разминаем, делаем небольшие бортики.
- Выливаем начинку и сверху присыпаем остальной крошкой.
- Выпекаем 30 минут в разогретой духовке при 190-200 градусах.
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