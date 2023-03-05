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Рецепт нежного и воздушного творожного пирога: раскатывать тесто не нужно (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Творожный пирог Новость обновлена 05 марта 2023, 18:46
Творожный пирог. Фото Getty Images

С простым рецептом справится даже ребенок

Творожное тесто – отличная основа для пирога, который немного проще испечь, чем традиционный чизкейк. Более того, в таком случае вам не придется раскатывать тесто, а лишь нужно смешать ингредиенты.

Простой рецепт творожного пирога публикует фудблог emiliya.yevtushenko в Инстаграм. Десерт удивит мягкой текстурой и нежным вкусом.

Рецепт пирога с творогом

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 1 яйцо
  • 260 г муки
  • 6 ст. л. сахара
  • 4 ст. л. сметаны
  • 200 г замороженного сливочного масла
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Творог, яйцо, 3 ст. л. сахара и сметану взбиваем блендером.
  2. Тесто: муку, соль, оставшийся сахар, разрыхлитель смешиваем, натираем на терке масло, руками делаем крошку.
  3. Форму смазываем маслом, берём половину нашей крошки и выкладываем в форму, пальцами разминаем, делаем небольшие бортики.
  4. Выливаем начинку и сверху присыпаем остальной крошкой.
  5. Выпекаем 30 минут в разогретой духовке при 190-200 градусах.

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#Рецепт #Пирог