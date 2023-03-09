Рецепт яблучного пирога з особливою деталлю: дуже легкий у приготуванні (відео)

Завдяки штрейзельній крихті десерт стане ще смачнішим

Кожна сім’я, мабуть, має свій фірмовий рецепт яблучного пирога. Якщо хочеться зробити цю домашню випічку смачнішою, доповніть десерт штрейзельною крихтою.

Рецепт яблучного пирога "Невидимка" розповідає фублог diali_cooking в Інстаграмі. Десерт неймовірно простий у приготуванні, але від цього не менш смачний.

Рецепт яблучного пирога зі штрейзелем

Інгредієнти:

яблука – 8 шт. невеликих

яйця – 2 шт.

вершкове масло – 30 г

молоко – 100 мл

борошно – 80 г

розпушувач – 1 ч. л.

цукор – 50 г

Штрейзель:

вершкове масло – 40 г

борошно – 70 г

цукор – 30 г

Спосіб приготування:

Яйця збиваємо із цукром. Виливаємо молоко, розтоплене масло, борошно та розпушувач. Все перемішуємо міксером. Яблука нарізаємо дуже тоненько (можна їх очистити від шкірки). Висипаємо в тісто і ретельно перемішуємо. Переміщуємо у форму і ставимо випікатися близько 40 хвилин за температури 180 градусів. Потім виймаємо і посипаємо штрейзелем: на борошно натираємо холодне масло і додаємо цукор, все перетираємо в крихту. Ставимо ще на 20 хвилин у духовку. Даємо охолонути.

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