Рецепт яблочного пирога с особой деталью: очень легкий в приготовлении (видео)
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Благодаря штрейзельной крошке десерт станет еще вкуснее
У каждой семьи, пожалуй, есть свой фирменный рецепт яблочного пирога. Если хочется сделать эту домашнюю выпечку более вкусной, то дополните десерт штрейзельной крошкой.
Рецепт яблочного пирога "Невидимка" рассказывает фублог diali_cooking в Инстаграм. Десерт невероятно прост в приготовлении, но от этого не менее вкусный.
Рецепт яблочного пирога со штрейзелем
Ингредиенты:
- яблоки – 8 шт. небольших
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 30 г
- молоко – 100 мл
- мука – 80 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- сахар – 50 г
Штрейзель:
- сливочное масло – 40 г
- мука – 70 г
- сахар – 30 г
Способ приготовления:
- Яйца взбиваем с сахаром.
- Выливаем молоко, растопленное масло, муку и разрыхлитель. Все перемешиваем миксером.
- Яблоки нарезаем очень тонко (можно их очистить от кожуры).
- Высыпаем в тесто и тщательно перемешиваем.
- Перемещаем в форму и ставим выпекаться около 40 минут при температуре 180 градусов.
- Затем вынимаем и посыпаем штрейзелем: в муку натираем холодное масло и добавляем сахар, все перетираем в крошку. Ставим еще на 20 минут в духовку.
- Даем остыть.
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