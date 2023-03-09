Рецепт яблочного пирога с особой деталью: очень легкий в приготовлении (видео)

Благодаря штрейзельной крошке десерт станет еще вкуснее

У каждой семьи, пожалуй, есть свой фирменный рецепт яблочного пирога. Если хочется сделать эту домашнюю выпечку более вкусной, то дополните десерт штрейзельной крошкой.

Рецепт яблочного пирога "Невидимка" рассказывает фублог diali_cooking в Инстаграм. Десерт невероятно прост в приготовлении, но от этого не менее вкусный.

Рецепт яблочного пирога со штрейзелем

Ингредиенты:

яблоки – 8 шт. небольших

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 30 г

молоко – 100 мл

мука – 80 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

сахар – 50 г

Штрейзель:

сливочное масло – 40 г

мука – 70 г

сахар – 30 г

Способ приготовления:

Яйца взбиваем с сахаром. Выливаем молоко, растопленное масло, муку и разрыхлитель. Все перемешиваем миксером. Яблоки нарезаем очень тонко (можно их очистить от кожуры). Высыпаем в тесто и тщательно перемешиваем. Перемещаем в форму и ставим выпекаться около 40 минут при температуре 180 градусов. Затем вынимаем и посыпаем штрейзелем: в муку натираем холодное масло и добавляем сахар, все перетираем в крошку. Ставим еще на 20 минут в духовку. Даем остыть.

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