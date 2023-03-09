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Рецепт яблочного пирога с особой деталью: очень легкий в приготовлении (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Яблочный пирог – любимая домашняя выпечка
Яблочный пирог – любимая домашняя выпечка. Фото Getty Images

Благодаря штрейзельной крошке десерт станет еще вкуснее

У каждой семьи, пожалуй, есть свой фирменный рецепт яблочного пирога. Если хочется сделать эту домашнюю выпечку более вкусной, то дополните десерт штрейзельной крошкой.

Рецепт яблочного пирога "Невидимка" рассказывает фублог diali_cooking в Инстаграм. Десерт невероятно прост в приготовлении, но от этого не менее вкусный.

Рецепт яблочного пирога со штрейзелем

Ингредиенты:

  • яблоки – 8 шт. небольших
  • яйца – 2 шт.
  • сливочное масло – 30 г
  • молоко – 100 мл
  • мука – 80 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • сахар – 50 г

Штрейзель:

  • сливочное масло – 40 г
  • мука – 70 г
  • сахар – 30 г

Способ приготовления:

  1. Яйца взбиваем с сахаром.
  2. Выливаем молоко, растопленное масло, муку и разрыхлитель. Все перемешиваем миксером.
  3. Яблоки нарезаем очень тонко (можно их очистить от кожуры).
  4. Высыпаем в тесто и тщательно перемешиваем.
  5. Перемещаем в форму и ставим выпекаться около 40 минут при температуре 180 градусов.
  6. Затем вынимаем и посыпаем штрейзелем: в муку натираем холодное масло и добавляем сахар, все перетираем в крошку. Ставим еще на 20 минут в духовку.
  7. Даем остыть.

Ранее "Телеграф" делился рецептом быстрого лимонного пирога. А еще мы рассказывали, как приготовить потрясающий рецепт пирога "Сникерс".

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#Рецепт #Пирог #Яблочный пирог