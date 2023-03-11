Як правильно варити моркву, щоб була смачнішою та кориснішою

Страви з морквою, яка буде зварена в такий спосіб, виходитимуть дуже корисними, ніжними та смачними

Виявляється, багато хто варить моркву неправильно, внаслідок чого цей корисний овоч втрачає велику частку корисних вітамінів та мікроелементів. Щоб морква, яка тільки дорожчає цього сезону з кожним днем, не була даремно зіпсована, ділимося кулінарними хитрощами.

Про те, що 73% господинь варять моркву неправильно, пише vazhnoznat. Завдяки деяким знанням ваші страви з вареною морквою будуть виходити неймовірно смачними та корисними.

Як правильно варити моркву

Моркву не потрібно очищати від шкірки. Тільки завдяки їй овоч збереже після варіння поживні речовини, вітаміни та сік. А ось моркву, що зварилася, вже можна чистити, і робити це буде дуже легко. Перед тим, як відправляти овоч у киплячу воду, її досить просто ретельно помити губкою. Не потрібно розрізати моркву на частини перед варінням, адже з нарізаних шматочків овоча виходитиме корисний сік. Краще виберіть каструлю якомога більшу. Не варто відправляти моркву у холодну воду до закипання. Щоб овоч вийшов соковитим, необхідно класти її лише у киплячу воду. До речі, температура під час варіння моркви має бути однаковою. А щоб не виходила пара, достатньо прикрити каструлю кришкою і зробити менший вогонь. Не можна перетримувати моркву в киплячій воді, інакше вона стане сухуватою. Максимальний час варіння моркви – 20 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зварити моркву лише за п’ять хвилин. Без мікрохвильової печі не обійтися.