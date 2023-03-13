Всього за 15 хвилин: секрет швидкого приготування буряків

Тепер нам не доведеться чекати на її приготування годинами

Ми звикли, що буряк готується годинами. Тому процес приготування "бурякових" страв може затягнутися надовго.

А що, якщо є спосіб прискорити процес варіння буряків? Одним лайфхаком ми з вами поділимося, тим більше цього вам потрібна лише скоринка хліба. Цю хитрість ми підглянули на Рixel.

Як зварити буряк за 15 хвилин

Спочатку буряк миємо, не зрізуючи верхівку та хвостик. Великі за розміром коренеплоди можна розрізати та варити половинками, але є ймовірність, що буряк втратить свій насичений колір. Викладаємо в каструлю, заливаємо водою і доводимо до кипіння. Додаємо скоринки темного хліба. Каструлю накриваємо кришкою і продовжуємо готувати ще 15 хвилин. Витягаємо з води та заливаємо холодною водою, чекаємо 5 хвилин.

У такий спосіб ми вирішуємо два завдання — прискорюємо процес варіння буряків і позбавляємо квартиру від неприємного запаху. До того ж, тут ще є один бонус – якщо буряк готується таким чином, він не втрачає своїх смакових якостей, зберігає колір та смак.

А ви знали, що ця рослина дуже корисна для здоров’я? Вчені заявили, що регулярне вживання бурякового соку активізує кровопостачання мозку та запобігає розвитку старечого недоумства.