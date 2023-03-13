Всього за 15 хвилин: секрет швидкого приготування буряків
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Тепер нам не доведеться чекати на її приготування годинами
Ми звикли, що буряк готується годинами. Тому процес приготування "бурякових" страв може затягнутися надовго.
А що, якщо є спосіб прискорити процес варіння буряків? Одним лайфхаком ми з вами поділимося, тим більше цього вам потрібна лише скоринка хліба. Цю хитрість ми підглянули на Рixel.
Як зварити буряк за 15 хвилин
- Спочатку буряк миємо, не зрізуючи верхівку та хвостик. Великі за розміром коренеплоди можна розрізати та варити половинками, але є ймовірність, що буряк втратить свій насичений колір.
- Викладаємо в каструлю, заливаємо водою і доводимо до кипіння.
- Додаємо скоринки темного хліба.
- Каструлю накриваємо кришкою і продовжуємо готувати ще 15 хвилин.
- Витягаємо з води та заливаємо холодною водою, чекаємо 5 хвилин.
У такий спосіб ми вирішуємо два завдання — прискорюємо процес варіння буряків і позбавляємо квартиру від неприємного запаху. До того ж, тут ще є один бонус – якщо буряк готується таким чином, він не втрачає своїх смакових якостей, зберігає колір та смак.
А ви знали, що ця рослина дуже корисна для здоров’я? Вчені заявили, що регулярне вживання бурякового соку активізує кровопостачання мозку та запобігає розвитку старечого недоумства.