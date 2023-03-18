Як правильно запікати їжу в рукаві: основні секрети, про які мало хто знає

Приготовлена в рукаві їжа не лише смачна, а й дієтична

Запікання — найпоширеніший і найкорисніший вид термічної обробки їжі. А які страви виходять у рукаві — чого коштувати тільки плов з стегенцями!

Запечена в рукаві їжа не підгоряє і не прилипає, тому не потрібно відмивати форму від запеченого жиру. Ще один плюс — м’ясо, птиця, овочі готуються у власному соку, тому вони залишаються м’якими, а відсутність олії робить їх ще й дієтичними. А ось як правильно запікати продукти, з нами поділився Smak.

Як правильно запікати їжу в рукаві

Основні правила:

Овочі, м’ясо, риба та птиця в рукаві можуть запікатися як окремо, так і разом, нарізаними або цілими. Підготовлений продукт викладається в рукав для запікання, який щільно зав’язується з усіх боків. При цьому із рукава бажано випустити зайве повітря. Рукав можна проколоти в кількох місцях зубочисткою, щоб у процесі приготування він не надувся. Потім підготовлену страву поміщають у розігріту духову шафу. Час приготування залежить від обсягу продукту. Приблизний час для запікання у рукаві: м’ясо – від 40 хвилин до 2 годин, птиця – від 30 хвилин, риба – 25-30 хвилин, овочі – від півгодини. Цілі овочі для салатів потрібно запікати близько години. Для того, щоб продукт придбав золотисту хрустку скоринку, необхідно в кінці запікання розрізати рукав і залишити страву в духовці ще на деякий час для підрум’янювання.

Якщо вам потрібно швидко розморозити м’ясо для запікання, ми підготували кілька важливих правил. Завдяки їм м’ясо не втратить своїх якостей.