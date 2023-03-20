Щоб були як у бабусі: 7 лайфхаків, як зробити сирники смачними

Всього кількох простих правил, і ви будете радувати близьких смачною стравою

Сирники зі сметаною, варенням або згущеним молоком — один з улюблених багатьма сніданків. Хто відмовиться від ніжних сирників за маминим рецептом ?

Напевно, немає такої людини, у якої вони хоча б раз, але не виходили. Ця страва має свої секрети. Зараз поділимося осносними лайфхаками їхнього приготування, а Рixelinform нам у цьому допоможе.

Як приготувати сирники

Сім правил "вдалої" страви:

Не заощаджуйте на калорійності сиру. Жирність продукту має бути не менше 5%. Краще вибирати сирну масу в пачках. . Ця страва не вимагає багато яєць. Розрахувати необхідну кількість просто: на 500 г сиру потрібно лише 1 яйце. Якщо жирність низька, можна додати 1 жовток без білка. При нагріванні підсолоджувачі перетворюються на рідину, через що сирники "пливуть" на сковороді. Тому цукор береться щонайменше, просто при подачі можна полити страву чимось солодким. Витрата — 1 ст. л. цукру на 1 кг сиру. Чи не переборщите з борошном. Якщо сир сухий і в’язкий, можна взагалі обійтися без борошна. В інших випадках на кожні 500 г сиру додають 3-4 ст. л. борошна. Дайте настоятися тісту. Якщо цей пункт упустити, то сирники можуть взагалі не вийти. Справа в тому, що у сирній масі залишається зайва рідина. Якщо масу потримати 30 хвилин у холодильнику, вона вбереться. Для смаження найкраще підходить борошно — завдяки їй сирники покриваються тонкою і рум’яною скоринкою. Також можна використовувати суміш борошна та кукурудзяного крохмалю (рисового борошна). Смажити сирники треба на повільному вогні під кришкою 20-30 хвилин. Як варіант — швидко посмажити до рум’яної скоринки, але довести до готовності в духовці за температури 150-160 градусів. Найкраще при цьому використовувати топлене вершкове масло.

Львівський сирник посідає почесне місце серед випічки. Приготувати його можна швидко і без зайвого клопоту.