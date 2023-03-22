Як приготувати пишний омлет: топ-3 хитрих трюки

Робимо улюблену страву ідеальною

Пишний та смачний омлет – класична версія сніданку, який люблять усі. Проста, але ситна страва може змінюватись в залежності від інгредієнтів у її складі.

Попри легкість приготування, омлет має свої секрети приготування. Smak поділився основними порадами.

Секрети приготування пишного омлету

Збиваємо яйця правильно

Для приготування омлету яйця в жодному разі не збиваємо міксером чи блендером. Використовуємо лише вилку або вінчик. Злегка збиваємо яйця, домагаючись піни, а однорідної суміші.

Дотримуємося правильного співвідношення продуктів

Рецепти з приготування омлету пропонують різні співвідношення яєць та молока. Але існує один дуже простий спосіб, щоб страва вийшла смачною. Беремо яйце, добре його миємо під проточною водою, розбиваємо, виливаємо вміст у миску, а в половинку яєчної шкаралупи, що залишилася, наливаємо молоко.

На думку досвідчених кулінарів, на 1 яйце в омлеті потрібно саме стільки молока. Якщо ви берете 3 яйця, тоді сміливо додайте 3 шкаралупи молока.

Сода, борошно, дріжджі — не найкращі "друзі" омлету

Деякі господині для того, щоб зробити пишним омлет, додають трохи борошна, соди або навіть дріжджів. Ви можете зробити також. Але краще все ж таки просто поставити омлет у розігріту до 190 градусів духовку або приготувати його в мультиварці. Так він точно не опаде, буде пишним та дуже смачним.

А ось невеликий прийом допоможе приготувати смачну яєчню, яка не липне до сковороди. Ваша яєчня буде просто ідеальною.