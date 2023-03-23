Знімаємо хімічний віск із фруктів: 4 дієві способи, які знають не всі

Харчуємось правильно!

Ні для кого не секрет, що красиві, глянсові фрукти найчастіше привертають увагу покупців. Нанесення воску на фрукти дозволяє їм зберігатися довше під час транспортування. На жаль, для цього не завжди використовуються натуральний віск.

Позбудеться такої плівки досить просто. Ukr.Media розповів про кілька лайфхаків.

Як очистити фрукти від воску

Секрети, завдяки яким ваші фрукти будуть чистими:

необхідно вимити куплені фрукти чи овочі під теплою, чи гарячою водою — віск плавиться за підвищеної температури; для того, щоб липкий парафіновий шар відстав від плода, можна замочити його на кілька хвилин або годин (залежно від товщини шару); додатково очистити фрукти можна за допомогою щітки, губки чи простої тканини. Важливо, щоб до цього вони не використовувалися для миття посуду, тому що можуть залишитися хімічні компоненти; використовувати натуральні засоби, які відмиють восковий наліт із фруктів чи овочів. Найпопулярніший – харчова сода. Вона механічно впливає на шкірку, а також очищає її від бактерій та інших мікроорганізмів.

Однак після проведення процедур яблука, груші або персики можуть залишитися глянсовими. У такому разі з них можна зрізати шкірку. Від цього може постраждати зовнішній вигляд, але продукт стане безпечнішим.

При покупці фруктів часто ми обходимо стороною гранат через його тверду шкірку, яку непросто зняти руками. Телеграф розповів про секрет, як швидко почистити цей фрукт.