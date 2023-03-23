Курячі і не тільки: як приготувати з серця ідеальну страву

Нестандартна заміна звичайного м’яса

Серця тварин – дешевий, але корисний субпродукт. Вони малокалорійні, ароматні та багаті на вітаміни. Приготувати їх можна по-різному: посмажити шматочками або приготувати на грилі, запекти в духовці. Серця ще можна відварити шматками або загалом вигляді, згасити або зробити фаршированим.

Ніжні телячі чи свинячі серця! Поділимося секретами виготовлення такого корисного субпродукту. А допоможе нам у цьому Сookery.

Секрети приготування сердець тварин

Що загальне всім видів продукту — перед приготуванням жорсткі трубочки судин і жир необхідно видалити. А ось готувати серця кожної тварини варто по-різному.

Наприклад, серце ягнят вважається найменшим за розміром. Таке серце можна порізати на шматочки або посмажити в цілому вигляді, зафарширувати чи запікати у грилі.

У теля серце дуже ароматне, з ніжним смаком і дуже пісне. Важить таке серце приблизно від 750 г до 1 кілограма. Його потрібно смажити шматочками, тушкувати, запікати в грилі, можна варити повністю.

Яловиче серце краще їсти з молодої тварини — так як воно набагато смачніше. Таке серце важить приблизно 1,5 – 2 кілограми. Його ріжуть на шматочки, варять чи тушкують.

А ось свиняче серце – важить приблизно 350 – 500 грамів. На смак таке серце нагадує звичайне м’ясо, правда трохи грубувате і жорстке. Таке серце смажать чи варять, можна навіть цілком.

А ось курячу печінку можна приготувати лише за 10 хвилин. Незвичайний спосіб гарантує їй ніжний смак.