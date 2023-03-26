Готуємося до Великодня: 5 ідей, як пофарбувати яйця натуральними барвниками

І ні грама хімії!

Незабаром ми зустрічатимемо одне з головних християнських свят — Великдень. Отже, треба думати, як фарбувати яйця.

Безперечно, ми намагаємося відмовитися від хімії. А коли йдеться про харчові продукти, тут треба бути втричі обережнішим. Але чи можна уникнути хімічних барвників під час підготовки до свята? "Смачно" зібрав кілька лайфхаків, як зустріти Великдень без барвників.

Як пофарбувати яйця натуральними інгредієнтами

Чим можна пофарбувати яйця?

Чорний чай. Для цього необхідно проварити наші яйця у міцній заварці. Яйця вийдуть темно-коричневого кольору. Пропорція – близько двох столових ложок чорного чаю на 800 г води. Натертий червоним буряком. На 10 яєць достатньо 1 буряка вагою сто грамів. Його необхідно натерти в каструлю, додати воду та проварити яйця. Березовим листям. Для цього півлітровий посуд щільно набивається листям і заливається водою. Суміш потрібно прокип’ятити 5 хвилин і залишити на 30 хвилин настоюватися. Після цього відварити в настої яйця протягом 10 хвилин і яйця набудуть веселого жовтого кольору. Куркума також забарвлює яйця у жовтий колір. Для цього нам необхідно взяти один пакетик приправи 20 грамів, розвести у воді та варити яйця протягом 10 хвилин. Колір залежатиме від кількості приправи та часу варіння. Чорниця. Перед фарбуванням потрібно розморозити її, злити розчин і занурити в нього на 20 хвилин яйця. Так ви отримаєте фіолетовий колір. Чим довше яйця будуть у чорниці, тим темнішим буде їх колір.

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