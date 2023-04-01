Потрібні тільки ніж, столова ложка та дві руки: три способи, як швидко почистити апельсин

Мінімум зусиль при максимумі результату

Без апельсина навряд обходиться сучасна кухня. Фрукт з неймовірним смаком люблять багато хто. Його можна додати у випічку або зробити з апельсина солодкі цукати.

Чи є легкі засоби очищення апельсинів? За порадами Ukr.Media ви очистите кількома нехитрими рухами. Крім цитруса вам всього знадобляться ніж, столова ложка і дві руки. Мінімум зусиль — і можна насолоджуватися улюбленим смаком або використовувати апельсин для приготування їжі.

Як легко очистити апельсин від шкірки

Ви можете зробити це трьома способами:

Розріжте шкірку апельсина посередині, зворотним боком ложки відсувайте шкірку апельсина по колу, доки вона не зніметься. Те саме повторіть з другою половиною. Покладіть апельсин на тверду поверхню. Притиснувши долонею, катайте його протягом 10-20 секунд. Після масажу шкіра відходитиме від плоду охоче. Зробіть ножем горизонтальний (якщо уявити, що фрукт мирно бовтається на гілці) розріз пару сантиметрів у верхній частині фрукта. Заштовхнувши ложку під шкірку в місці розрізу, легкими рухами роздягніть апельсин. У цьому способі виріжемо часточки цитруса без шкірки та перетинок. Зрізаємо капелюшки з обох боків і ножем зрізаємо всю шкірку з апельсина разом із перетинками. Далі просто вирізаємо часточки ножем.

Раніше ми розповідали, як безпомилково визначити, чи смачний апельсин. Вибрати стиглий та соковитий фрукт легко, якщо придивитися до його зовнішнього вигляду.