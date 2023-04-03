Спірне питання: в яку воду слід кидати яйця при варінні

Можна і так, і так: але як правильно?

Всі ми часто варимо яйця. Вони можуть бути як самостійним прийомом їжі, так і входити до салатів, наприклад, німецького яєчного салату, та інших страв. На Великдень їх варять як частину обрядової складової свята.

Патріоти України розповідають, в яку саме воду потрібно класти яйця. Більшість людей кладе яйця в каструлю, заливає їх холодною водою — і на плиту. Є думка, що сирі яйця не можна класти в гарячу воду, але це не зовсім так. Їх можна починати готувати як у холодній, так і у гарячій воді. Але є декілька нюансів, пишуть на порталі Патріоти України.

Як варити яйця в холодній воді

Перш за все, яйця слід обережно помити. Кладемо їх в холодну воду і ставимо каструлю на плиту. Як тільки вона закипить, починаємо відлік.

Як довго варити яйця:

некруто — 4 хвилини

заварні і тверді яйця некруто — 6 хвилин

вершкові яйця круто — 7 хвилин

тверді яйця — 8 хвилин

яйця, зварені круто — 9-10 хвилин

Після цього гарячу воду зливають і заливають яйця холодною. Так вони будуть простіше чиститись.

Як варити яйця в гарячій воді

Яйця можна варити і в гарячій воді. Але перед цим їх слід підготувати. Вони повинні бути і самі теплими, або хоча б кімнатної температури. Кидати яйця потрібно не в киплячу воду, а саме в теплу або трішки гарячу — від перепаду температури шкаралупа може тріснути.

Також зверніть увагу на час варіння яєць. І не забудьте залити їх холодною водою. До речі, якщо ви не знаєте і не хочете дізнатись різницю між писанками і крашанками, то можна просто пофарбувати яйця натуральними барвниками.