Як швидко почистити гору часнику за півхвилини: три робочі способи

Нехитрі нюанси полегшать вам життя

Часник – важливий компонент багатьох страв. Він надає йому неповторного аромату. Іноді це всього лише пара зубчиків, а іноді може знадобитися і велика кількість.

Чи можливо швидко та легко почистити часник, не забруднивши руки та нігті? З порадами від "Главреда" це реально.

Як швидко почистити часник у мікрохвильовій печі

Про таку швидку "часникову" хитрість знають небагато людей, але це простий спосіб і займе він всього півхвилини. Вам потрібно відрізати у головки часнику нижню частину та покласти її в мікрохвильову піч.

Виставте таймер приладу на 20-25 секунд. Коли овоч прогріється, його зубчики легко вислизатимуть зі шкірки.

Як швидко почистити часник окропом

Для цього способу очищення вам знадобиться миска та гаряча вода. Покладіть зубчики часнику в посуд, залийте окропом і залиште на кілька хвилин. Так ви очистите часник без особливих зусиль.

Як швидко почистити часник ножем

А тут ваші помічники – обробна дошка та ніж. Покладіть часник на дошку і широким боком ножа трохи придавіть його. Якщо ви почуєте тріск — все готово, зубчики можна легко очистити від непотрібного лушпиння.

Ви знали, що часник доречний навіть із лінивими голубцями? Він надасть страві пікантності.