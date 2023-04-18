Навіщо використовувати при смаженні риби папір: лайфхаки, які точно вам знадобляться

Смажена риба буде ще смачнішою завдяки цим правилам

Найшвидший спосіб приготувати рибу – це посмажити. Вважається, що це зробити погано неможливо.

Однак риба може прилипати до сковороди або згасити замість прожарювання. Як уникнути таких ляпів, розповімо разом із Ukr.Media.

Чому риба прилипає до сковороди

Річ у тому, що після розморожування риби тушки миють і сушать і в результаті забирається зайва волога. Саме через це риба і прилипає до сковороди.

Використання великої кількості олії. Звичайно, вона необхідна, але якщо додати олії багато, вийде зворотний ефект.

Що робити, щоб риба не прилипала до сковороди

Досвідчені кухарі рекомендують до того, як лити олію, натирати сковороду свіжим імбиром — тоді риба не прилипне. Якщо ж імбиру немає, налийте в сковороду олії та посипте її цукром — він теж перешкоджає прилипання рибки.

Завжди розігрівайте сковороду і після цього викладайте на неї шматки риби. У цьому випадку на рибі з’явиться рум’яна та апетитна скоринка, вона не розвалиться і вийде соковитою.

Для смаження риби бажано брати сковороду з антипригарним покриттям – тоді олію можна практично не наливати. Чавунну сковороду слід прожарити із сіллю і таким чином можна перешкоджати прилипання рибки.

Борошно здатне вбирати зайву вологу та утворювати скоринку. Тому можна обваляти рибу в борошні та посмажити. Можна використовувати не тільки пшеничне, але і рисове борошно.

А ось японці для смаження риби використовують звичайний папір — вони кладуть його на сковороду, і лише потім рибу. Далі процес приготування страви відбувається у стандартному режимі. Папір вбирає рибний жир і запобігає його пригорянню, а рибка виходить соковита і не жирна.

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