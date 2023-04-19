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Ви більше не доторкнетесь до чипсів: рецепт хрустких картопляних кубиків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Картопляні кубики — чудова альтернатива чіпсам
Картопляні кубики — чудова альтернатива чіпсам. Фото shuba.life

Небагато часу — і чудова закуска готова

Картопля — овоч універсальний. Скільки страв з нього існує — і не перерахувати: картопля смажена, відварена, пюре, картопля фрі, картопля пай, і навіть картопляна піца.

Сьогодні ми приготуємо незвичайну закуску — картопляні кубики за рецептом Shuba. Їх можна подавати як гарнір до м’яса чи риби. Просте у приготуванні страва точно припаде вам до душі.

Як приготувати картопляні кубики

Інгредієнти на 4 порції:

  • картопля — 3 шт.;
  • рисове борошно — 25 г;
  • крохмаль кукурудзяний — 25 г;
  • цукор — 15 г;
  • дріжджі сухі — 3 г;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • олія соняшникова — 200 мл;
  • петрушка — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте промийте і наріжте картоплю шматочками. Відваріть у підсоленій воді протягом 15 хвилин до м’якості.
  2. Зробіть пюре, змішайте його з цукром, сіллю, кукурудзяним крохмалем, дріжджами та рисовим борошном. Замісіть тісто щільне, за бажанням можна додати подрібнену петрушку.
  3. Помістіть картопляну суміш у герметичний пакет і розкотіть його у квадратний чи прямокутний пласт. Видаліть пакет і наріжте тісто невеликими квадратиками.
  4. Обсмажуйте квадратики в розпеченій олії 2-3 хвилини, щоб вони стали золотистими та хрусткими. Переверніть їх на інший бік і смажте ще 1-2 хвилини.
  5. Викладіть картопляні кубики на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир

Їсти їх можна самостійно або з улюбленим соусом. Прекрасна бюджетна страва, яка не потребує багато клопоту.

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