Ви більше не доторкнетесь до чипсів: рецепт хрустких картопляних кубиків

Небагато часу — і чудова закуска готова

Картопля — овоч універсальний. Скільки страв з нього існує — і не перерахувати: картопля смажена, відварена, пюре, картопля фрі, картопля пай, і навіть картопляна піца.

Сьогодні ми приготуємо незвичайну закуску — картопляні кубики за рецептом Shuba. Їх можна подавати як гарнір до м’яса чи риби. Просте у приготуванні страва точно припаде вам до душі.

Як приготувати картопляні кубики

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 3 шт.;

рисове борошно — 25 г;

крохмаль кукурудзяний — 25 г;

цукор — 15 г;

дріжджі сухі — 3 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

олія соняшникова — 200 мл;

петрушка — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Очистьте промийте і наріжте картоплю шматочками. Відваріть у підсоленій воді протягом 15 хвилин до м’якості. Зробіть пюре, змішайте його з цукром, сіллю, кукурудзяним крохмалем, дріжджами та рисовим борошном. Замісіть тісто щільне, за бажанням можна додати подрібнену петрушку. Помістіть картопляну суміш у герметичний пакет і розкотіть його у квадратний чи прямокутний пласт. Видаліть пакет і наріжте тісто невеликими квадратиками. Обсмажуйте квадратики в розпеченій олії 2-3 хвилини, щоб вони стали золотистими та хрусткими. Переверніть їх на інший бік і смажте ще 1-2 хвилини. Викладіть картопляні кубики на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир

Їсти їх можна самостійно або з улюбленим соусом. Прекрасна бюджетна страва, яка не потребує багато клопоту.