Ви більше не доторкнетесь до чипсів: рецепт хрустких картопляних кубиків
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Небагато часу — і чудова закуска готова
Картопля — овоч універсальний. Скільки страв з нього існує — і не перерахувати: картопля смажена, відварена, пюре, картопля фрі, картопля пай, і навіть картопляна піца.
Сьогодні ми приготуємо незвичайну закуску — картопляні кубики за рецептом Shuba. Їх можна подавати як гарнір до м’яса чи риби. Просте у приготуванні страва точно припаде вам до душі.
Як приготувати картопляні кубики
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля — 3 шт.;
- рисове борошно — 25 г;
- крохмаль кукурудзяний — 25 г;
- цукор — 15 г;
- дріжджі сухі — 3 г;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- олія соняшникова — 200 мл;
- петрушка — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Очистьте промийте і наріжте картоплю шматочками. Відваріть у підсоленій воді протягом 15 хвилин до м’якості.
- Зробіть пюре, змішайте його з цукром, сіллю, кукурудзяним крохмалем, дріжджами та рисовим борошном. Замісіть тісто щільне, за бажанням можна додати подрібнену петрушку.
- Помістіть картопляну суміш у герметичний пакет і розкотіть його у квадратний чи прямокутний пласт. Видаліть пакет і наріжте тісто невеликими квадратиками.
- Обсмажуйте квадратики в розпеченій олії 2-3 хвилини, щоб вони стали золотистими та хрусткими. Переверніть їх на інший бік і смажте ще 1-2 хвилини.
- Викладіть картопляні кубики на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир
Їсти їх можна самостійно або з улюбленим соусом. Прекрасна бюджетна страва, яка не потребує багато клопоту.