Суперсмачний сирник "полячка": рецепт, перевірений часом

Неймовірно смачний десерт

Сирні запіканки люблять і дорослі, і діти. Та іноді хочеться чогось витонченішого. Зверніть увагу на цей старовинний рецепт сирника.

Сирник "Полячка" перевірений часом і не одним поколінням шанувальників смачної випічки. Рецептом поділились "Факти".

Для тіста:

340 г борошна

4 шт. яєчних жовтків

30 г какао

100 г цукру

15 г розпушувача

250 г вершкового масла

Сиркова маса:

600−700 г сиру

50 г вершкового масла

80 г цукру

1 яйце

15 г крохмалю

10 г крупи манної

15 г ванільного цукру

Білкове суфле:

4 шт. яєчні білки

100 г цукру

40 г кисілю

500 г вишні

Спосіб приготування:

До просіяного борошна додаємо розпушувач та цукор. Вершкове масло з холодильника перетираємо в крихту. Додаємо жовтки і замішуємо тісто. Розділяємо його на дві частини. Одну частину загортаємо в плівку, до іншої додаємо просіяне какао. Вимішуємо до однорідності. Це тісто теж загортаємо в плівку. Обидві частини відправляємо в морозилку на годину. Сир збиваємо блендером, додаємо яйце, цукор, ванільний цукор, вершкове масло кімнатної температури, манку, крохмаль. Блендером перетворюємо у однорідну масу. Білки збиваємо до мічцної піни, в декілька прийомів додаємо цукор і збиваємо. Додаємо кисіль, збиваємо блендером. Форму застеляємо пергаментним папером, натираємо на крупну терку мерзле світле тісто. Поверх викладаємо вишню. Зверху натираємо половину мерзлого темного тіста. Порціями викладаємо сирну масу і акуратно розрівнюємо, не давимо ложкою. Поверх сирної маси викладаємо білкове суфле. Розрівнюємо. Натираємо другу частину темного тіста.

Ставимо в розігріту до 170 градусів духовку приблизно на 80 хвилин. Коли цей час спливе, дістаньте сирник з духовки, та не з форми — випічка повинна в ній вистигнути. Це дуже смачний повноцінний десерт, що підійде як до святкового столу, так і для домашнього чаювання. До речі, ми писали, як правильно обирати якісний чай.