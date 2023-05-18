Суперсмачний сирник "полячка": рецепт, перевірений часом
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Неймовірно смачний десерт
Сирні запіканки люблять і дорослі, і діти. Та іноді хочеться чогось витонченішого. Зверніть увагу на цей старовинний рецепт сирника.
Сирник "Полячка" перевірений часом і не одним поколінням шанувальників смачної випічки. Рецептом поділились "Факти".
Для тіста:
- 340 г борошна
- 4 шт. яєчних жовтків
- 30 г какао
- 100 г цукру
- 15 г розпушувача
- 250 г вершкового масла
Сиркова маса:
- 600−700 г сиру
- 50 г вершкового масла
- 80 г цукру
- 1 яйце
- 15 г крохмалю
- 10 г крупи манної
- 15 г ванільного цукру
Білкове суфле:
- 4 шт. яєчні білки
- 100 г цукру
- 40 г кисілю
- 500 г вишні
Спосіб приготування:
- До просіяного борошна додаємо розпушувач та цукор. Вершкове масло з холодильника перетираємо в крихту. Додаємо жовтки і замішуємо тісто. Розділяємо його на дві частини.
- Одну частину загортаємо в плівку, до іншої додаємо просіяне какао. Вимішуємо до однорідності. Це тісто теж загортаємо в плівку. Обидві частини відправляємо в морозилку на годину.
- Сир збиваємо блендером, додаємо яйце, цукор, ванільний цукор, вершкове масло кімнатної температури, манку, крохмаль. Блендером перетворюємо у однорідну масу.
- Білки збиваємо до мічцної піни, в декілька прийомів додаємо цукор і збиваємо. Додаємо кисіль, збиваємо блендером.
- Форму застеляємо пергаментним папером, натираємо на крупну терку мерзле світле тісто. Поверх викладаємо вишню. Зверху натираємо половину мерзлого темного тіста.
- Порціями викладаємо сирну масу і акуратно розрівнюємо, не давимо ложкою. Поверх сирної маси викладаємо білкове суфле. Розрівнюємо. Натираємо другу частину темного тіста.
Ставимо в розігріту до 170 градусів духовку приблизно на 80 хвилин. Коли цей час спливе, дістаньте сирник з духовки, та не з форми — випічка повинна в ній вистигнути. Це дуже смачний повноцінний десерт, що підійде як до святкового столу, так і для домашнього чаювання. До речі, ми писали, як правильно обирати якісний чай.