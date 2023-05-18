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Суперсмачний сирник "полячка": рецепт, перевірений часом

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Ідеально як на будні, так і на свята
Ідеально як на будні, так і на свята. Фото скриншот Youtube

Неймовірно смачний десерт

Сирні запіканки люблять і дорослі, і діти. Та іноді хочеться чогось витонченішого. Зверніть увагу на цей старовинний рецепт сирника.

Сирник "Полячка" перевірений часом і не одним поколінням шанувальників смачної випічки. Рецептом поділились "Факти".

Для тіста:

  • 340 г борошна
  • 4 шт. яєчних жовтків
  • 30 г какао
  • 100 г цукру
  • 15 г розпушувача
  • 250 г вершкового масла

Сиркова маса:

  • 600−700 г сиру
  • 50 г вершкового масла
  • 80 г цукру
  • 1 яйце
  • 15 г крохмалю
  • 10 г крупи манної
  • 15 г ванільного цукру

Білкове суфле:

  • 4 шт. яєчні білки
  • 100 г цукру
  • 40 г кисілю
  • 500 г вишні

Спосіб приготування:

  1. До просіяного борошна додаємо розпушувач та цукор. Вершкове масло з холодильника перетираємо в крихту. Додаємо жовтки і замішуємо тісто. Розділяємо його на дві частини.
  2. Одну частину загортаємо в плівку, до іншої додаємо просіяне какао. Вимішуємо до однорідності. Це тісто теж загортаємо в плівку. Обидві частини відправляємо в морозилку на годину.
  3. Сир збиваємо блендером, додаємо яйце, цукор, ванільний цукор, вершкове масло кімнатної температури, манку, крохмаль. Блендером перетворюємо у однорідну масу.
  4. Білки збиваємо до мічцної піни, в декілька прийомів додаємо цукор і збиваємо. Додаємо кисіль, збиваємо блендером.
  5. Форму застеляємо пергаментним папером, натираємо на крупну терку мерзле світле тісто. Поверх викладаємо вишню. Зверху натираємо половину мерзлого темного тіста.
  6. Порціями викладаємо сирну масу і акуратно розрівнюємо, не давимо ложкою. Поверх сирної маси викладаємо білкове суфле. Розрівнюємо. Натираємо другу частину темного тіста.

Ставимо в розігріту до 170 градусів духовку приблизно на 80 хвилин. Коли цей час спливе, дістаньте сирник з духовки, та не з форми — випічка повинна в ній вистигнути. Це дуже смачний повноцінний десерт, що підійде як до святкового столу, так і для домашнього чаювання. До речі, ми писали, як правильно обирати якісний чай.

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