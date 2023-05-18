Супервкусный сырник "полячка": рецепт, проверенный временем
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Невероятно вкусный десерт
Творожные запеканки любят и взрослые, и дети. Но иногда хочется чего-то более утонченного. Обратите внимание на этот старинный рецепт творожника.
"Полячка" проверена временем и не одним поколением поклонников вкусной выпечки. Рецептом поделились "Факты".
Для теста:
- 340 г муки
- 4 шт. яичных желтков
- 30 г какао
- 100 г сахара
- 15 г разрыхлителя
- 250 г сливочного масла
Творожная масса:
- 600-700 г творога
- 50 г сливочного масла
- 80 г сахара
- 1 яйцо
- 15 г крахмала
- 10 г крупы манной
- 15 г ванильного сахара
Белковое суфле:
- 4 шт. яичные белки
- 100 г сахара
- 40 г киселя
- 500 г вишни
Способ приготовления:
- К просеянной муке добавляем разрыхлитель и сахар. Сливочное масло из холодильника перетираем в крошку. Добавляем желтки и замешиваем тесто. Разделяем его на две части.
- Одну часть заворачиваем в пленку, в другую добавляем просеянное какао. Вымешиваем до однородности. Это тесто тоже заворачиваем в пленку. Обе части отправляем в морозилку на час.
- Творог взбиваем блендером, добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар, сливочное масло комнатной температуры, манку, крахмал. Блендером превращаем в однородную массу.
- Белки взбиваем в крепкую пену, в несколько приемов добавляем сахар и взбиваем. Добавляем кисель, взбиваем блендером.
- Форму застилаем пергаментной бумагой, натираем на крупную терку мерзлое светлое тесто. Поверх выкладываем вишню. Сверху натираем половину мерзлого темного теста.
- Порциями выкладываем творожную массу и аккуратно разравниваем, не давим ложкой. Поверх сырной массы выкладываем белковое суфле. Разравниваем. Натираем вторую часть темного теста.
Ставим в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 80 минут. Когда это время истечет, достаньте творожник из духовки, но не из формы – выпечка должна в ней остыть. Это вкуснейший полноценный десерт, который подойдет как к праздничному столу, так и для домашнего чаепития. Кстати, мы писали, как правильно выбирать качественный чай.