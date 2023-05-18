Супервкусный сырник "полячка": рецепт, проверенный временем

Невероятно вкусный десерт

Творожные запеканки любят и взрослые, и дети. Но иногда хочется чего-то более утонченного. Обратите внимание на этот старинный рецепт творожника.

"Полячка" проверена временем и не одним поколением поклонников вкусной выпечки. Рецептом поделились "Факты".

Для теста:

340 г муки

4 шт. яичных желтков

30 г какао

100 г сахара

15 г разрыхлителя

250 г сливочного масла

Творожная масса:

600-700 г творога

50 г сливочного масла

80 г сахара

1 яйцо

15 г крахмала

10 г крупы манной

15 г ванильного сахара

Белковое суфле:

4 шт. яичные белки

100 г сахара

40 г киселя

500 г вишни

Способ приготовления:

К просеянной муке добавляем разрыхлитель и сахар. Сливочное масло из холодильника перетираем в крошку. Добавляем желтки и замешиваем тесто. Разделяем его на две части. Одну часть заворачиваем в пленку, в другую добавляем просеянное какао. Вымешиваем до однородности. Это тесто тоже заворачиваем в пленку. Обе части отправляем в морозилку на час. Творог взбиваем блендером, добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар, сливочное масло комнатной температуры, манку, крахмал. Блендером превращаем в однородную массу. Белки взбиваем в крепкую пену, в несколько приемов добавляем сахар и взбиваем. Добавляем кисель, взбиваем блендером. Форму застилаем пергаментной бумагой, натираем на крупную терку мерзлое светлое тесто. Поверх выкладываем вишню. Сверху натираем половину мерзлого темного теста. Порциями выкладываем творожную массу и аккуратно разравниваем, не давим ложкой. Поверх сырной массы выкладываем белковое суфле. Разравниваем. Натираем вторую часть темного теста.

Ставим в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 80 минут. Когда это время истечет, достаньте творожник из духовки, но не из формы – выпечка должна в ней остыть. Это вкуснейший полноценный десерт, который подойдет как к праздничному столу, так и для домашнего чаепития. Кстати, мы писали, как правильно выбирать качественный чай.