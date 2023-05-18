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Супервкусный сырник "полячка": рецепт, проверенный временем

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеально как на будни, так и на праздники
Идеально как на будни, так и на праздники. Фото скриншот Youtube

Невероятно вкусный десерт

Творожные запеканки любят и взрослые, и дети. Но иногда хочется чего-то более утонченного. Обратите внимание на этот старинный рецепт творожника.

"Полячка" проверена временем и не одним поколением поклонников вкусной выпечки. Рецептом поделились "Факты".

Для теста:

  • 340 г муки
  • 4 шт. яичных желтков
  • 30 г какао
  • 100 г сахара
  • 15 г разрыхлителя
  • 250 г сливочного масла

Творожная масса:

  • 600-700 г творога
  • 50 г сливочного масла
  • 80 г сахара
  • 1 яйцо
  • 15 г крахмала
  • 10 г крупы манной
  • 15 г ванильного сахара

Белковое суфле:

  • 4 шт. яичные белки
  • 100 г сахара
  • 40 г киселя
  • 500 г вишни

Способ приготовления:

  1. К просеянной муке добавляем разрыхлитель и сахар. Сливочное масло из холодильника перетираем в крошку. Добавляем желтки и замешиваем тесто. Разделяем его на две части.
  2. Одну часть заворачиваем в пленку, в другую добавляем просеянное какао. Вымешиваем до однородности. Это тесто тоже заворачиваем в пленку. Обе части отправляем в морозилку на час.
  3. Творог взбиваем блендером, добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар, сливочное масло комнатной температуры, манку, крахмал. Блендером превращаем в однородную массу.
  4. Белки взбиваем в крепкую пену, в несколько приемов добавляем сахар и взбиваем. Добавляем кисель, взбиваем блендером.
  5. Форму застилаем пергаментной бумагой, натираем на крупную терку мерзлое светлое тесто. Поверх выкладываем вишню. Сверху натираем половину мерзлого темного теста.
  6. Порциями выкладываем творожную массу и аккуратно разравниваем, не давим ложкой. Поверх сырной массы выкладываем белковое суфле. Разравниваем. Натираем вторую часть темного теста.

Ставим в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 80 минут. Когда это время истечет, достаньте творожник из духовки, но не из формы – выпечка должна в ней остыть. Это вкуснейший полноценный десерт, который подойдет как к праздничному столу, так и для домашнего чаепития. Кстати, мы писали, как правильно выбирать качественный чай.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Десерт #Сырник