Досвідчені рибалки чистять рибу саме так: фокуси, про які ви не знали

Швидко і без метушні чистимо рибу

Риба — один із найкорисніших продуктів. Досвідчені кулінари навчилися її готувати найрізноманітнішими способами.

Однак у питанні очищення риби від луски швидше нам допоможуть рибалки. Разом із "Главредом" розповімо їхні головні хитрощі у цій непростій процедурі.

Як швидко очистити рибу

Найкраще рибу чистити відразу після улову, оскільки вона ще м’яка і не обвітрена. Якщо риба кілька годин полежить, то її чистити буде набагато складніше.

Перед тим як чистити, рибу потрібно добре промити під проточною водою, щоб позбутися слизу. Також бажано занурити рибу в гарячу воду – так від риби набагато легше відходитиме луска. Ще одна альтернатива – це занурити рибу в ємність із холодною водою, додавши туди трохи оцту, та потримати 20-30 хвилин.

Для очищення риби візьміть гострий ніж і зіскребіть з риби всю луску. Щоб луска не розліталася у різні боки, потрібно тримати ніж під невеликим кутом.

Також легко можна очистити рибу за допомогою ложки. Тут треба починати з хвоста риби, роблячи легенький натиск ложкою. Таким чином ви легко почистите рибу від луски всього за одну-дві хвилини. До того ж луска точно не розлітатиметься в різні боки.

Коли рибу почистили від луски, відріжте хвостик, а потім плавці. Пам’ятайте, що плавці потрібно різати проти луски.

Після цього необхідно розпороти черевце. Для цього зробіть надріз біля голови, а далі розріжте до анального отвору. Заберіть усі начинки, чорну плівку і відріжте голову.

Знаючи, як правильно обробляти рибу, можна приготувати багато фантастичних страв. Смачного!