Хитрий трюк, щоб яєчна шкарлупа легко знімалась

Спробуйте — і будете варити яйця тільки так

Для фаршированих яєць або інших порційних закусок на святковий стіл дуже важливо, щоб яйця були почищені ретельно, а білок залишився цілим. Це не впливає на смак, але естетична складова теж дуже важлива.

Часто під час чищення від білка відокремлюються шматочки та прилипають до шкарлупи. Це не принципово, якщо ви збираєтесь покришити яйце в салат, але має значення, якщо планується порційна закуска. Pixelinform розповідає, що додати у воду для варіння, щоб яйця легко чистились.

Часто при очищенні разом зі шкаралупою твердим шаром знімається трохи білка. Тоді поверхня яйця не гладка, що дуже важливо для естетичного вигляду готової страви. Але цієї прикрої ситуації можна уникнути — достатньо додати до води продукт, що є на кожній кухні.

Зазвичай яйця заливають звичайною водою, але краще буде, якщо перетворити останню на слабкий содовий розчин. Достатньо вкинути у рідину одну чайну ложку двовуглекислого натрію.

Цей простий трюк значно знижує ризик "приклеювання" шкаралупи до білка і рятує зовнішній вигляд страви. Також ми писали про цікавий спосіб приготування перлової каші.