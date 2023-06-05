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Навіщо заливати шашлик пивом: лайфхак п’янкої страви

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пиво здатне покращити смак м’яса
Пиво здатне покращити смак м’яса. Фото shuba.life

Секрет, який відомий далеко не всім

Шашлик — це страва для пікніка, адже готуватися він повинен на багатті. Звичайно, соковите м’ясо з легким серпанком, приготовлене на природі, не може не спокушати.

Кожен досвідчений кулінар має свої секрети, як покращити смак м’ясної страви. Сьогодні разом із Ukr.Media розповімо, навіщо ж заливати шашлик пивом.

Навіщо використовувати пиво під час приготування шашлику

Загалом цей напій досить рідко використовується в кулінарії через своєрідний присмак. Але саме для приготування м’яса він нам знадобиться.

Зокрема, цей пінний напій може покращити смак шашлику. Справа в тому, що пиво вступає в реакцію з волокнами м’яса, розм’якшує і робить їх ніжними та соковитими.

Пиво здатне надати незвичайного і приємного відтінку смаку шашлику. Зверніть увагу, що смак страви відрізнятиметься в залежності від якості та сорту напою.

При виготовленні шашлику з м’яса птиці слід вибирати світлі сорти пива. Для інших видів м’яса слід купувати темне пиво.

Для смачного шашлику вам потрібно зовсім невелику кількість напою – на 1 кг м’яса достатньо лише 1 склянки пива. Маринад повинен містити цибулю, спеції та 1 столову ложку рослинної олії. Наполягати м’ясо у такому маринаді рекомендується не менше 3-4 годин.

Додамо, що така властивість має і проста мінеральна вода. Приготувати шашлик у такий спосіб теж нескладно.

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#Рецепт #Пиво #Шашлик #Готуємо вдома