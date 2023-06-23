Тільки раз змахнувши рукою: як швидко подрібнити горіхи в домашніх умовах

Жодних мук на кухні!

Горіхи — дуже корисний і поживний перекус для дорослих та дітей. А подрібнені волоські горіхи дуже часто використовуються в багатьох стравах – наприклад, у салатах, соусах чи випічці. Але подрібнити горіхи – не найшвидша справа.

Якщо вам потрібна велика кількість подрібнених волоських горіхів для якоїсь страви, ми з Рixelinform допоможемо. Хвилина справи – і проблему вирішено!

Як швидко подрібнити волоські горіхи

Для першого способу вам потрібні ступка і маточка. Якщо у вас є під рукою це кухонне начиння, то вам потрібно лише закинути горіхи у ступку і добре попрацювати маточкою.

Можна розкласти ядра на поверхні дощечки і нарізати дрібними рухами гострого ножа. Але в цьому випадку збирайте горішки — вони можуть розлетітись.

Якщо у вас є блендер, цей апарат зробить все за вас. Просто киньте волоські горіхи в чашу, увімкніть його на середню швидкість, зачекайте кілька секунд — і подрібнені горіхи.

Вам також може допомогти кавомолка. Вам необхідно закинути туди горіхи, вибрати режим пульсації та чекати із задоволенням, поки ядра подрібняться.

Якщо блендера або кавомолки під рукою не виявилося, м’ясорубка, напевно, знайдеться на вашій кухні. Можливо, у цьому випадку вам доведеться пропустити горіхи кілька разів, щоб отримати масу ідеальної консистенції.

Подрібнені волоські горіхи можна використовувати для приготування незвичайних цукерок. З ними ви забудете про магазинні солодощі.