Рус

Ніхто не вгадає, з чого смакота: овочеві котлети за давнім рецептом здивують усіх

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Соковиті, хрусткі та ніжні капустяники
Соковиті, хрусткі та ніжні капустяники. Фото focus.ua

Це неймовірно смачна та бюджетна страва

Українська кухня багата на смачні страви. Тут вам і мамалига зі шкварками, і козацькі потапці, і навіть піца за старовинним рецептом.

Що ми ще не готували, то це капустяники. Це традиційна страва української кухні, що нагадує оладки або овочеві котлети. Приготувати їх просто, особливо у сезон молодої капусти. Страву можна зробити на користь — вони будуть смачними коли їх розігріти та наступного дня. Разом з Picante Cooking розкриємо секрет приготування капустяників.

Як приготувати капустяники

Інгредієнти на 4-6 порцій:

  • 500 г молодої капусти;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. гранульованого часнику;
  • 3 яйця;
  • 3 ст. л. сметани 15%;
  • 40 г борошна;
  • 20 г картопляного крохмалю.

Для соусу:

  • 200 г сметани 15%;
  • 1 ч. л. гранульованого часнику;
  • 1 ч. л. сушеної цибулі;
  • Зелена цибуля.

Спосіб приготування:

  1. Капусту тонко нашаткуйте, складіть у глибоку миску, посоліть, посипте часником і добре пам’ятайте, щоб виділився сік. Залишіть на 10 хвилин — так капуста стане м’якшою.
  2. В окремій мисці змішайте яйця, борошно, крохмаль та сметану.
  3. Перекладіть у миску з|із| тестом капусту і ретельно перемішайте все разом.
  4. У великій сковороді розігрійте олію і на помірному вогні посмажте капустяники з обох боків.
  5. Поки оладки смажаться, змішайте всі інгредієнти для соусу, крім цибулі.
  6. При подачі на кожен капустяник викладіть трохи соусу і посипте зеленою цибулею. Часник можна використовувати як гранульований, так і свіжий, пропущений через прес.

Капустяники можуть бути як гарніром до рибних або м’ясних страв. Оладки можна подавати також як основне на сніданок, обід чи вечерю.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Оладки #Готуємо вдома