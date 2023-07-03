Ніхто не вгадає, з чого смакота: овочеві котлети за давнім рецептом здивують усіх

Це неймовірно смачна та бюджетна страва

Українська кухня багата на смачні страви. Тут вам і мамалига зі шкварками, і козацькі потапці, і навіть піца за старовинним рецептом.

Що ми ще не готували, то це капустяники. Це традиційна страва української кухні, що нагадує оладки або овочеві котлети. Приготувати їх просто, особливо у сезон молодої капусти. Страву можна зробити на користь — вони будуть смачними коли їх розігріти та наступного дня. Разом з Picante Cooking розкриємо секрет приготування капустяників.

Як приготувати капустяники

Інгредієнти на 4-6 порцій:

500 г молодої капусти;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. гранульованого часнику;

3 яйця;

3 ст. л. сметани 15%;

40 г борошна;

20 г картопляного крохмалю.

Для соусу:

200 г сметани 15%;

1 ч. л. гранульованого часнику;

1 ч. л. сушеної цибулі;

Зелена цибуля.

Спосіб приготування:

Капусту тонко нашаткуйте, складіть у глибоку миску, посоліть, посипте часником і добре пам’ятайте, щоб виділився сік. Залишіть на 10 хвилин — так капуста стане м’якшою. В окремій мисці змішайте яйця, борошно, крохмаль та сметану. Перекладіть у миску з|із| тестом капусту і ретельно перемішайте все разом. У великій сковороді розігрійте олію і на помірному вогні посмажте капустяники з обох боків. Поки оладки смажаться, змішайте всі інгредієнти для соусу, крім цибулі. При подачі на кожен капустяник викладіть трохи соусу і посипте зеленою цибулею. Часник можна використовувати як гранульований, так і свіжий, пропущений через прес.

Капустяники можуть бути як гарніром до рибних або м’ясних страв. Оладки можна подавати також як основне на сніданок, обід чи вечерю.