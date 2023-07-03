Ніхто не вгадає, з чого смакота: овочеві котлети за давнім рецептом здивують усіх
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Це неймовірно смачна та бюджетна страва
Українська кухня багата на смачні страви. Тут вам і мамалига зі шкварками, і козацькі потапці, і навіть піца за старовинним рецептом.
Що ми ще не готували, то це капустяники. Це традиційна страва української кухні, що нагадує оладки або овочеві котлети. Приготувати їх просто, особливо у сезон молодої капусти. Страву можна зробити на користь — вони будуть смачними коли їх розігріти та наступного дня. Разом з Picante Cooking розкриємо секрет приготування капустяників.
Як приготувати капустяники
Інгредієнти на 4-6 порцій:
- 500 г молодої капусти;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ч. л. гранульованого часнику;
- 3 яйця;
- 3 ст. л. сметани 15%;
- 40 г борошна;
- 20 г картопляного крохмалю.
Для соусу:
- 200 г сметани 15%;
- 1 ч. л. гранульованого часнику;
- 1 ч. л. сушеної цибулі;
- Зелена цибуля.
Спосіб приготування:
- Капусту тонко нашаткуйте, складіть у глибоку миску, посоліть, посипте часником і добре пам’ятайте, щоб виділився сік. Залишіть на 10 хвилин — так капуста стане м’якшою.
- В окремій мисці змішайте яйця, борошно, крохмаль та сметану.
- Перекладіть у миску з|із| тестом капусту і ретельно перемішайте все разом.
- У великій сковороді розігрійте олію і на помірному вогні посмажте капустяники з обох боків.
- Поки оладки смажаться, змішайте всі інгредієнти для соусу, крім цибулі.
- При подачі на кожен капустяник викладіть трохи соусу і посипте зеленою цибулею. Часник можна використовувати як гранульований, так і свіжий, пропущений через прес.
Капустяники можуть бути як гарніром до рибних або м’ясних страв. Оладки можна подавати також як основне на сніданок, обід чи вечерю.