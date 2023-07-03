Никто не угадает, из чего вкуснятина: овощные котлеты по древнему рецепту удивят всех

Это невероятно вкусное и бюджетное блюдо

Украинская кухня богата на вкусные блюда. Тут вам и мамалыга со шкварками, и казацкие потапцы, и даже пицца по старинному рецепту.

Что мы еще не готовили, так это капустяников. Это традиционное блюдо украинской кухни, напоминающее оладьи или овощные котлеты. Приготовить их просто, особенно в сезон молодой капусты. Блюдо можно сделать впрок — они будут вкусными когда их разогреть и на следующий день. Вместе с Picante Cooking раскроем секрет приготовления капустяников.

Как приготовить капустяники

Ингредиенты на 4-6 порций:

500 г молодой капусты;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. гранулированного чеснока;

3 яйца;

3 ст. л. сметаны 15%;

40 г муки;

20 г картофельного крахмала.

Для соуса:

200 г сметаны 15%;

1 ч. л. гранулированного чеснока;

1 ч. л. сушеного лука;

зеленый лук.

Способ приготовления:

Капусту тонко нашинкуйте, сложите в глубокую миску, посолите, посыпьте чесноком и хорошо помните, чтобы выделился сок. Оставьте на 10 минут — так капуста станет мягче. В отдельной миске смешайте яйца, муку, крахмал и сметану. Переложите в миску с тестом капусту и тщательно перемешать все вместе. В большой сковороде разогрейте растительное масло и на умеренном огне пожарьте капустяники с обеих сторон. Пока оладьи жарятся, смешайте все ингредиенты для соуса, кроме лука. При подаче на каждый капустяник выложите немного соуса и посыпьте зеленым луком. Чеснок можно использовать, как гранулированный, так и свежий, пропущенный через пресс.

Капустяники могут быть как гарниром к рыбным или мясным блюдам. Оладьи можно подавать также как основное на завтрак, обед или ужин.