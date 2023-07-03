Никто не угадает, из чего вкуснятина: овощные котлеты по древнему рецепту удивят всех
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Это невероятно вкусное и бюджетное блюдо
Украинская кухня богата на вкусные блюда. Тут вам и мамалыга со шкварками, и казацкие потапцы, и даже пицца по старинному рецепту.
Что мы еще не готовили, так это капустяников. Это традиционное блюдо украинской кухни, напоминающее оладьи или овощные котлеты. Приготовить их просто, особенно в сезон молодой капусты. Блюдо можно сделать впрок — они будут вкусными когда их разогреть и на следующий день. Вместе с Picante Cooking раскроем секрет приготовления капустяников.
Как приготовить капустяники
Ингредиенты на 4-6 порций:
- 500 г молодой капусты;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. гранулированного чеснока;
- 3 яйца;
- 3 ст. л. сметаны 15%;
- 40 г муки;
- 20 г картофельного крахмала.
Для соуса:
- 200 г сметаны 15%;
- 1 ч. л. гранулированного чеснока;
- 1 ч. л. сушеного лука;
- зеленый лук.
Способ приготовления:
- Капусту тонко нашинкуйте, сложите в глубокую миску, посолите, посыпьте чесноком и хорошо помните, чтобы выделился сок. Оставьте на 10 минут — так капуста станет мягче.
- В отдельной миске смешайте яйца, муку, крахмал и сметану.
- Переложите в миску с тестом капусту и тщательно перемешать все вместе.
- В большой сковороде разогрейте растительное масло и на умеренном огне пожарьте капустяники с обеих сторон.
- Пока оладьи жарятся, смешайте все ингредиенты для соуса, кроме лука.
- При подаче на каждый капустяник выложите немного соуса и посыпьте зеленым луком. Чеснок можно использовать, как гранулированный, так и свежий, пропущенный через пресс.
Капустяники могут быть как гарниром к рыбным или мясным блюдам. Оладьи можно подавать также как основное на завтрак, обед или ужин.