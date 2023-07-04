Вершкове масло: як не купити підробку в магазині та вдома перевірити його натуральність

Завдяки цим хитрощам у вас на столі буде натуральна олія

Хто ж не любить смачне, запашне вершкове масло ? Але часто ми трапляємося на підробки, які не тільки не смачні, а й дуже шкідливі для організму.

Однак у нас є можливість самим дізнатися, чи справжнє масло. Як це зробити, розповімо разом із Obozrevatel.

Як відрізнити справжнє масло від підробки в магазині

Найкраще купувати олію перевірених брендів і виробників, які добре себе зарекомендували. Якщо ж немає переваг, звертайте увагу на:

маркування. Вибирайте продукт із значком: "масло вершкове" або "масло селянське";

склад. Справжнє вершкове масло складається з вершкового сировини чи молока;

термін придатності. Справжнє масло повинне мати термін придатності не менше 2-3 місяців.

Як вдома визначити натуральність олії

Насамперед перевірте його консистенцію. Справжня олія густа, кремова, має приємний аромат.

Зверніть увагу на колір. Справжня олія жовтого кольору без додаткових барвників.

Розтопіть олію на сковороді. Якщо побачите у жовтій рідині білі або світло-жовті грудки, велика ймовірність того, що до складу додані рослинні жири. Такі продукти мають температуру плавлення до 3-х разів вищу, ніж у вершкового масла. Розчинений продукт є тваринним жиром, а плаваючі в ньому "плями" є гідрогенізованим маслом.

І останнє. Олія з холодильника повинна бути жорсткою і важко намазуватись на хліб. Якщо воно легко намазується, то ви купили фальсифікат.

Якщо ви все ж таки боїтеся купувати вершкове масло, щоб не натрапити на фальсифікат, у випічці його можна замінити іншими інгредієнтами. На ваших улюблених пирогах це точно не позначиться.