Просто листя хріну та помідори: соус, який зробить будь-яку страву фантастично смачною

Неймовірна заправка для багатьох страв

У вас на городі ростуть помідори та хрін? Ви щасливчик — це готовий набір для найсмачнішої зимової заготівлі.

Впевнені, що спробувавши раз таку приправу за "Бабусиними рецептами", ви постійно готуватимете такий соус — він виходить дуже пікантним і ароматним. Заправка зробить будь-яку страву дуже пряною та фантастично смачною.

Як приготувати заправку з листя хрону та помідорів

Інгредієнти:

листя хрону – 10 шт.;

помідор – 1 кг;

перець чилі – 1 шт.;

часник – 1 шт.;

соняшникова олія – 50 мл;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

хмелі-сунелі – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Ретельно миємо помідори. Нарізаємо їх великими часточками. Очищаємо голівку часнику. Миємо гострий перець. Нарізаємо його кільцями. Ретельно промиваємо листя хрону, обсушуємо та грубо нарізаємо листя. Подрібнюємо за допомогою м’ясорубки або блендера помідори та гострий перець. Також пропускаємо через м’ясорубку листя хрону та часник. Поєднуємо все в одній ємності. До підготовлених інгредієнтів додаємо сіль, цукор та хмелі-сунелі. Вливаємо олію. Перемішуємо до однорідної маси. Розкладаємо готову приправу по чистих скляних баночках. Щільно закриваємо їх кришками. Готово!

Така приправа підійде і до рибних, і м’ясних страв, вона незамінна під час приготування багатьох соусів та закусок та вітамінних салатів. Якщо просто намазати заправку на домашній хліб, такий бутерброд стане дуже смачним та швидким перекусом.