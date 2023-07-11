Просто листя хріну та помідори: соус, який зробить будь-яку страву фантастично смачною
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Неймовірна заправка для багатьох страв
У вас на городі ростуть помідори та хрін? Ви щасливчик — це готовий набір для найсмачнішої зимової заготівлі.
Впевнені, що спробувавши раз таку приправу за "Бабусиними рецептами", ви постійно готуватимете такий соус — він виходить дуже пікантним і ароматним. Заправка зробить будь-яку страву дуже пряною та фантастично смачною.
Як приготувати заправку з листя хрону та помідорів
Інгредієнти:
- листя хрону – 10 шт.;
- помідор – 1 кг;
- перець чилі – 1 шт.;
- часник – 1 шт.;
- соняшникова олія – 50 мл;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- хмелі-сунелі – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Ретельно миємо помідори. Нарізаємо їх великими часточками. Очищаємо голівку часнику. Миємо гострий перець. Нарізаємо його кільцями.
- Ретельно промиваємо листя хрону, обсушуємо та грубо нарізаємо листя.
- Подрібнюємо за допомогою м’ясорубки або блендера помідори та гострий перець. Також пропускаємо через м’ясорубку листя хрону та часник. Поєднуємо все в одній ємності.
- До підготовлених інгредієнтів додаємо сіль, цукор та хмелі-сунелі. Вливаємо олію. Перемішуємо до однорідної маси.
- Розкладаємо готову приправу по чистих скляних баночках. Щільно закриваємо їх кришками. Готово!
Така приправа підійде і до рибних, і м’ясних страв, вона незамінна під час приготування багатьох соусів та закусок та вітамінних салатів. Якщо просто намазати заправку на домашній хліб, такий бутерброд стане дуже смачним та швидким перекусом.