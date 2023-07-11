Просто листья хрена и помидоры: соус, который сделает любое блюдо фантастически вкусным
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Невероятная заправка для многих блюд
У вас в огороде растут помидоры и хрен? Вы счастливчик – это готовый набор для самой вкусной зимней заготовки.
Уверены, что попробовав раз такую приправу по "Бабусиним рецептам", вы будете постоянно готовить такой соус – он получается очень пикантным и ароматным. Заправка сделает любое блюдо очень пряным и фантастически вкусным.
Как приготовить заправку из листьев хрена и помидоров
Ингредиенты:
- листья хрена – 10 шт.;
- помидор – 1 кг;
- перец чили – 1 шт.;
- чеснок – 1 шт.;
- подсолнечное масло – 50 мл;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- хмели-сунели – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Тщательно моем помидоры. Нарезаем их большими дольками. Очищаем головку чеснока. Моем острый перец. Нарезаем его кольцами.
- Тщательно промываем листья хрена, обсушиваем и грубо нарезаем листья.
- Измельчаем с помощью мясорубки или блендера помидоры и острый перец. Также пропускаем через мясорубку листья хрена и чеснок. Соединяем все в одной емкости.
- К подготовленным ингредиентам добавляем соль, сахар и хмели-сунели. Вливаем растительное масло. Перемешиваем до однородной массы.
- Раскладываем готовую приправу по чистым стеклянным баночкам. Плотно закрываем их крышками. Готово!
Такая приправа подойдет и к рыбным, и мясным блюдам, она незаменима во время приготовления многих соусов и закусок и витаминных салатов. Если просто намазать заправку на домашний хлеб, такой бутерброд станет очень вкусным и быстрым перекусом.