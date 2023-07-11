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Просто листья хрена и помидоры: соус, который сделает любое блюдо фантастически вкусным

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такую заправку из листьев хрена и помидор приготовить легко
Такую заправку из листьев хрена и помидор приготовить легко. Фото babusyni-retsepty

Невероятная заправка для многих блюд

У вас в огороде растут помидоры и хрен? Вы счастливчик – это готовый набор для самой вкусной зимней заготовки.

Уверены, что попробовав раз такую приправу по "Бабусиним рецептам", вы будете постоянно готовить такой соус – он получается очень пикантным и ароматным. Заправка сделает любое блюдо очень пряным и фантастически вкусным.

Как приготовить заправку из листьев хрена и помидоров

Ингредиенты:

  • листья хрена – 10 шт.;
  • помидор – 1 кг;
  • перец чили – 1 шт.;
  • чеснок – 1 шт.;
  • подсолнечное масло – 50 мл;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • хмели-сунели – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Тщательно моем помидоры. Нарезаем их большими дольками. Очищаем головку чеснока. Моем острый перец. Нарезаем его кольцами.
  2. Тщательно промываем листья хрена, обсушиваем и грубо нарезаем листья.
  3. Измельчаем с помощью мясорубки или блендера помидоры и острый перец. Также пропускаем через мясорубку листья хрена и чеснок. Соединяем все в одной емкости.
  4. К подготовленным ингредиентам добавляем соль, сахар и хмели-сунели. Вливаем растительное масло. Перемешиваем до однородной массы.
  5. Раскладываем готовую приправу по чистым стеклянным баночкам. Плотно закрываем их крышками. Готово!

Такая приправа подойдет и к рыбным, и мясным блюдам, она незаменима во время приготовления многих соусов и закусок и витаминных салатов. Если просто намазать заправку на домашний хлеб, такой бутерброд станет очень вкусным и быстрым перекусом.

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