Хитрощі, про які мовчать продавці: як вибрати найсмачнішу диню

Звертайте увагу на нюанси під час вибору дині

Солодка соковита та ароматна диня є одним з атрибутів, за які ми любимо влітку. Але іноді купивши плід на ринку чи супермаркеті, вдома ми розчаровуємося: замість медових скибочок ми отримуємо присмак сирої картоплі.

Тому до вибору дині потрібно підійти відповідально, щоб потім чекати наступного сезону. Продавці розповіли про кілька критеріїв вибору дині, і ми разом із "РБК-Україною" ними поділимося.

Як вибрати найкращу диню

Головним критерієм при виборі дині є аромат. Якщо ви відчуваєте запах зелені, перед вами незрілий плід. Такі дині люблять постачальники, адже вони не мнуться під час транспортування. Але для покупця ця диня – викинуті гроші.

У стиглого плоду яскраво виражений цукровий солодкий аромат. Нюхати диню треба біля хвостика та збоку. Якщо ви відчуваєте однаково приємний запах, сміливо купуйте плід.

Можна також спробувати вибрати солодку диню "на дотик". Якщо трохи натиснути пальцями на шкірку, диня повинна трохи пружинити. Якщо вона жорстка, значить, ще недостигла і буде несмачною. Якщо ж навпаки пальці сильно провалюються, то диня перезріла і скоро зіпсується. До того ж вона може бути гіркою.

Продавці також рекомендують звертати увагу на специфічні жовті смуги вздовж плода. Саме вони вказують на цукрову та солодку диню.

Як правильно зберігати та вживати диню

Розрізану диню не можна зберігати за кімнатної температури. Якщо не з’їли весь плід за один раз — приберіть її в холодильник.

Можна також закрити диню у банку на зиму. Ця приголомшлива заготовка буде у вас весь час, варто лише спробувати раз.