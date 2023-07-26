Жодна сосиска не лусне при варінні: лайфхаки, які вам точно знадобляться

Смачні та красиві сосиски потрібно вміти готувати

Сосиски — це універсальна страва для будь-якої родини. Смачний та соковитий м’ясний продукт – додаток до будь-якого гарніру. Їх можна їсти як самостійний продукт або готувати незвичайні страви.

Здається, що варити сосиски дуже легко: кинув їх у воду, почекав кілька хвилин – і готово. Однак буває так, що при варінні вони лопаються. Це не говорить про погану якість продукту. Цей факт свідчить про те, що оболонка виготовлена з натуральних матеріалів. Разом із ProstoWay розповімо, як варити сосиски, щоб вони не лопалися.

Як правильно варити сосиски

Досвідчені кулінари пропонують скористатися наступним лайфхаком. Наколіть сосиски вилкою у 2-3 місцях, після чого опустіть їх у киплячу воду.

При приготуванні покладіть їх у холодну підсолену воду і лише після цього доведіть до кипіння, але не кип’ятіть. На смак це ніяк не вплине, але сосиски після приготування будуть більш привабливого вигляду.

Щоб зберегти цілу оболонку м’ясного продукту, можна приготувати на пару або обсмажити. Це також непоганий варіант приготування смачних та гарних сосисок.

До речі, раніше "Телеграф" уже розповідав, як правильно варити сосиски. Готуйте смачно та красиво!