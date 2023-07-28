Настільки смачно, що ви не захочете ділитися: готуємо повітряні кабачкові оладки з рисом
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Хрумка та соковита страва без особливих клопотів
Кабачки – універсальна страва. Їх смажать за французьким рецептом, готують із них приголомшливі закуски і навіть смачні нагетси.
Сьогодні разом із Shuba ми пропонуємо приготувати кабачкові оладки з рисом. Така хрумка, але соковита страва — ідеальна і для ситного сніданку, і для перекусу. Кабачок у поєднанні з рисом – це незвичайний смак та текстура. Спробуємо?
Як приготувати кабачкові оладки з рисом
Інгредієнти на 6 порцій:
- кабачки — 2 шт.;
- рис відвареної — 200 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- борошно пшеничне — 30 г;
- олія соняшникова — 80 г;
- зелень, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Кабачки помийте, натріть на великій тертці, трохи посоліть, перемішайте і залиште на 10-15 хвилин, щоб пустили сік. Через вказаний час відіжміть кабачки, видаливши залишки соку.
- У великій мисці змішайте кабачки, варений рис, дрібно нарізану цибулю, розтертий часник, яйця, пшеничне борошно, сіль і перець, подрібнену свіжу зелень. Все перемішайте.
- На розігріту сковороду з олією столовою ложкою викладіть оладки. Намагайтеся, щоб вони мали однакову товщину.
- Смажте оладки з кожного боку протягом 3-4 хвилин до золотистого кольору. Після цього перекладіть їх на тарілку з паперовими рушниками, щоб позбутися надлишку масла.
Подавайте кабачкові оладки, прикрасивши подрібненою зеленню. До них відмінно підійде соус тартар.