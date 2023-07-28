Настільки смачно, що ви не захочете ділитися: готуємо повітряні кабачкові оладки з рисом

Хрумка та соковита страва без особливих клопотів

Кабачки – універсальна страва. Їх смажать за французьким рецептом, готують із них приголомшливі закуски і навіть смачні нагетси.

Сьогодні разом із Shuba ми пропонуємо приготувати кабачкові оладки з рисом. Така хрумка, але соковита страва — ідеальна і для ситного сніданку, і для перекусу. Кабачок у поєднанні з рисом – це незвичайний смак та текстура. Спробуємо?

Як приготувати кабачкові оладки з рисом

Інгредієнти на 6 порцій:

кабачки — 2 шт.;

рис відвареної — 200 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

борошно пшеничне — 30 г;

олія соняшникова — 80 г;

зелень, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Кабачки помийте, натріть на великій тертці, трохи посоліть, перемішайте і залиште на 10-15 хвилин, щоб пустили сік. Через вказаний час відіжміть кабачки, видаливши залишки соку. У великій мисці змішайте кабачки, варений рис, дрібно нарізану цибулю, розтертий часник, яйця, пшеничне борошно, сіль і перець, подрібнену свіжу зелень. Все перемішайте. На розігріту сковороду з олією столовою ложкою викладіть оладки. Намагайтеся, щоб вони мали однакову товщину. Смажте оладки з кожного боку протягом 3-4 хвилин до золотистого кольору. Після цього перекладіть їх на тарілку з паперовими рушниками, щоб позбутися надлишку масла.

Подавайте кабачкові оладки, прикрасивши подрібненою зеленню. До них відмінно підійде соус тартар.