Настолько вкусно, что вы не захотите делиться: готовим воздушные кабачковые оладьи с рисом
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Хрустящее и сочное блюдо без особых хлопот
Кабачки — универсальное блюдо. Их жарят по французскому рецепту, готовят из них потрясающие закуски и даже вкуснющие наггетсы.
Сегодня вместе с Shuba мы предлагаем приготовить кабачковые оладьи с рисом. Такое хрустящее, но сочное блюдо — идеально и для сытного завтрака, и для перекуса. Кабачок в сочетании с рисом — это необычный вкус и текстура. Попробуем?
Как приготовить кабачковые оладьи с рисом
Ингредиенты на 6 порций:
- кабачки — 2 шт.;
- рис отварной — 200 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- мука пшеничная — 30 г;
- масло подсолнечное — 80 г;
- зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачки помойте, натрите на большой терки, немного посолите, перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы пустили сок. Через указанное время отожмите кабачки, удалив остатки сока.
- В большой миске смешайте кабачки, вареный рис, мелко нарезанный лук, растертый чеснок, яйца, пшеничную муку, соль и перец, измельченную свежую зелень. Все перемешайте.
- На разогретую сковороду с растительным маслом столовой ложкой выложите оладьи. Старайтесь, чтобы они были одинаковой толщины.
- Жарьте оладьи с каждой стороны в течение 3-4 минут до золотистого цвета. После переложите их на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы избавиться от избытка масла.
Подавайте кабачковые оладьи, украсив измельченной зеленью. К ним отлично подойдет соус тартар.