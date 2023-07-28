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Настолько вкусно, что вы не захотите делиться: готовим воздушные кабачковые оладьи с рисом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Нежнейшие кабачковые оладьи с рисом
Нежнейшие кабачковые оладьи с рисом. Фото shuba.life

Хрустящее и сочное блюдо без особых хлопот

Кабачки — универсальное блюдо. Их жарят по французскому рецепту, готовят из них потрясающие закуски и даже вкуснющие наггетсы.

Сегодня вместе с Shuba мы предлагаем приготовить кабачковые оладьи с рисом. Такое хрустящее, но сочное блюдо — идеально и для сытного завтрака, и для перекуса. Кабачок в сочетании с рисом — это необычный вкус и текстура. Попробуем?

Как приготовить кабачковые оладьи с рисом

Ингредиенты на 6 порций:

  • кабачки — 2 шт.;
  • рис отварной — 200 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • мука пшеничная — 30 г;
  • масло подсолнечное — 80 г;
  • зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кабачки помойте, натрите на большой терки, немного посолите, перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы пустили сок. Через указанное время отожмите кабачки, удалив остатки сока.
  2. В большой миске смешайте кабачки, вареный рис, мелко нарезанный лук, растертый чеснок, яйца, пшеничную муку, соль и перец, измельченную свежую зелень. Все перемешайте.
  3. На разогретую сковороду с растительным маслом столовой ложкой выложите оладьи. Старайтесь, чтобы они были одинаковой толщины.
  4. Жарьте оладьи с каждой стороны в течение 3-4 минут до золотистого цвета. После переложите их на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы избавиться от избытка масла.

Подавайте кабачковые оладьи, украсив измельченной зеленью. К ним отлично подойдет соус тартар.

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