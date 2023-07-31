Навіщо надрізати губку для миття посуду: лайфхак, який заощадить вам час та гроші

Багато хто не знає про цей трюк

Миття посуду – щоденна справа, на яку потрібно багато часу. Крім того, досить часто потрібно використовувати миючий засіб – це дуже відвертає від процесу. Та й сам засіб зараз – річ не дешева.

Чи можна заощадити час та гроші на миття посуду? Можна, і разом із Ukr.Media розповімо, як.

Як зробити миття посуду більш економним та ефективним

Вам просто потрібно взяти губку для миття посуду, зробити акуратний розріз ножем у самій її середині. Вставте туди маленький шматок мила і губка намилюватиметься самостійно, а вам під час миття посуду вам не потрібно буде підливати засіб.

Як працює ця хитрість

Коли ви намилюєте губку перед миттям посуду, мило починає розмиватися і розчинятися у воді – тому його ефективність поступово знижується. Як не дивно, але саме надріз і невеликий шматочок мила всередині губки сприяє тому, що мило продовжує ефективно працювати під час миття посуду.

Такий лайфхак не тільки робить процес миття посуду зручнішим. Він заощаджує час, адже тепер вам не доведеться витрачатися додатково на намилювання губки. Крім того, можна заощадити на використанні великої кількості мийного засобу.

До речі, посуд легко можна помити не тільки мийним засобом. "Телеграф" раніше розповідав, чим можна його замінити.