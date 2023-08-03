Спробуйте — і варити більше не будете: оригінальний рецепт молодої кукурудзи

Цікавий спосіб приготування всім відомого овоча

Ми розповідали, як смачно зварити молоду кукурудзу. Так цей овоч готує переважна більшість людей. Не всі знають про цікавий спосіб з фольгою та духовкою, і дарма.

На порталі "1 хвилина" радять не варити кукурудзу, а пекти її в духовці. З цим способом вона буде особливо соковита і солодка. Аби зробити страву витонченою і соковитою, потрібно лишень додати до неї вершкове масло. Беремо улюблені спеції, сіль, можливо, трошки часнику — і вийде просто неперевершено.

Інгредієнти:

Кукурудза – 4 качани;

Вершкове масло – 100 грамів;

Сир – 200 грамів;

Спосіб приготування:

Видаляємо листя та "косу" кукурудзи. Споліскуємо качани та залишаємо їх, щоб витекла зайва вода. Потім — протираємо серветкою. Розтоплюємо вершкове масло. Додаємо сіль та улюблені спеції. Щедро змащуємо кожен качан сумішшю з вершкового масла і загортаємо у фольгу. Запікаємо у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.

Коли кукурудза буде готова, посипаємо її зверху тертим сиром. Також ми розповідали, як смачно посмажити картоплю.