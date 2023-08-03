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Спробуйте — і варити більше не будете: оригінальний рецепт молодої кукурудзи

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Спробуйте приготувати так — й інакше уже не захочете
Спробуйте приготувати так — й інакше уже не захочете. Фото tochka.net

Цікавий спосіб приготування всім відомого овоча

Ми розповідали, як смачно зварити молоду кукурудзу. Так цей овоч готує переважна більшість людей. Не всі знають про цікавий спосіб з фольгою та духовкою, і дарма.

На порталі "1 хвилина" радять не варити кукурудзу, а пекти її в духовці. З цим способом вона буде особливо соковита і солодка. Аби зробити страву витонченою і соковитою, потрібно лишень додати до неї вершкове масло. Беремо улюблені спеції, сіль, можливо, трошки часнику — і вийде просто неперевершено.

Інгредієнти:

  • Кукурудза – 4 качани;
  • Вершкове масло – 100 грамів;
  • Сир – 200 грамів;

Спосіб приготування:

  1. Видаляємо листя та "косу" кукурудзи. Споліскуємо качани та залишаємо їх, щоб витекла зайва вода. Потім — протираємо серветкою.
  2. Розтоплюємо вершкове масло. Додаємо сіль та улюблені спеції.
  3. Щедро змащуємо кожен качан сумішшю з вершкового масла і загортаємо у фольгу. Запікаємо у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.

Коли кукурудза буде готова, посипаємо її зверху тертим сиром. Також ми розповідали, як смачно посмажити картоплю.

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#Рецепт #Кукурудза #Лайфхак