Майже ніхто не знає цих секретів: що допоможе приготувати соковитий шашлик

Для смачної страви вам не знадобиться нічого, окрім простих інгредієнтів

Якщо ви збираєтеся на дачу або ліс на пікнік, без улюбленого шашлику не обійтися. Здавалося б, приготувати його неважко: головне – правильно вибрати м’ясо та замаринувати його.

Але виявляється, деякі продукти допоможуть майбутньому шашлику стати більш м’яким та соковитим. Спробуйте приготувати м’ясо за порадами Рixelinform — і ви не пошкодуєте!

Що допоможе приготувати м’який шашлик

Прекрасно доповнює смак м’яса і робить страву соковитим цибулю. Але такі властивості має не сама головка овочів, а її сік – для цього вам потрібно скористатися пресом.

Якщо ви при приготуванні шашлику скористаєтеся червоним сухим вином, шашлик вийде неперевершеним. Також можна поекспериментувати з шампанським та пивом.

Повітряні бульбашки газованої води теж зроблять шашлик м’якшим. Але пам’ятайте: витримувати його потрібно протягом 1,5 години.

Щоб ваше м’ясо можна було їсти губами, замочіть його в овочевому чи фруктовому соку. Добре для цього підійдуть ананасовий, томатний, цитрусовий та гранатовий сік.

Якщо ви змажете гірчицею майбутній шашлик, всі проситимуть у вас рецепт. Але обов’язково дайте настоятися м’ясу перед приготуванням 1,5 – 2 години.

До речі, спробуйте приготувати шашлик у вині за рецептом "Телеграфа" і переконайтеся, що це найсоковитіше та найніжніше м’ясо. Смачного!