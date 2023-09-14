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Для ідеальної хрумкої скоринки: як правильно смажити картоплю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Скоринку забезпечить одна проста дія
Скоринку забезпечить одна проста дія. Фото Fruit time

Найкраща смажена картопля виходить тільки так

Ми розповідали про те, що додати у сковороду під час смаження картоплі. Від цього залежать смакові якості страви. Та є один неочевидний нюанс, з яким смажена картопля не буде такою ідеальною.

Річ піду про скоринку. Всім відомо — якщо смажена картопля вийшла без золотистої скоринки, можна сміливо вважати, що страва не вдалася. Як пишуть на Pixelinform, справа в одній помилці.

Здається, що все робиться за правилами, але після всіх зусиль в результаті замість смачної і хрусткої смаженої картоплі в сковороді виявляється малозрозуміла тушкована маса. Багато хто стикався з подібною ситуацією: картопля розварюється і перетворюється на кашу.

Причина невдачі та спосіб її вирішення

Річ у тім, що утворенню скоринки заважає той факт, що шматочки після розрізання залишаються вологими. Тому страву врятує одна елементарна дія: перед тим, як відправити картоплю на сковороду, її слід просушити.

Для цього очищені овочі достатньо промокнути паперовими рушниками. Нарізаємо картоплю на часточки і знову сушимо папером.

Після цього можна сміливо викладати майбутній гарнір на сковорідку. Також ми розповідали, чим замінити хліб у котлетах

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#Рецепт #Картопля #Лайфхак