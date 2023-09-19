Найкраще, що ви куштували з кабачків: від такої закуски закрутиться голова

Чудово смачна страва із простих продуктів

Кабачок справді король сезону. Ми вже готували з нього й овочеву ікру, і кабачки по-французьки, але сьогодні ми спробуємо ще одну незвичайну страву.

Кабачкові канапе з бринзою за рецептом Shuba — можна подавати як холодну закуску або гарнір до м’ясних страв. Ця страва точно принесе вам славу кулінара серед близьких та друзів.

Як приготувати кабачкові канапе

Інгредієнти на 8 порцій:

кабачки — 4 шт.;

бринза — 200 г;

часник, зубчики — 4 шт.;

петрушка, пучок – 1 шт.;

майонез 67% — 70 г;

сіль — до свого смаку;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Кабачки помийте, почистьте, наріжте кружальцями 2 см завтовшки та посоліть. У великій сковороді розігрійте олію. Кабачкові кружечки обваляйте в борошні та обсмажте на сковороді з двох боків до м’якості. Готові кружечки викладете на тарілку з паперовою серветкою – так прибереться зайвий жир. Бринзу натріть у глибоку миску, туди ж додайте пропущений через прес часник. Петрушку вимийте, обсушіть, додайте до бринзи та перемішайте. У масу додайте майонез, знову ретельно перемішайте. Готові кружечки кабачків розкладіть на велику страву, зверху викладіть начинку. Залишіть страву на півгодини при кімнатній температурі та подавайте. Смачного!

Спробуйте також приготувати овочеву запіканку за рецептом "Телеграфа". Ця страва буде доречною і на святковому столі, і на сімейній вечері.