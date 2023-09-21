Для кави як у кав’ярні: що зробити, щоб молочна пінка не осідала

Таку каву оцінить навіть затятий гурман

Ми розповідали, чим відрізняється еспресо від американо. Та, щоб побалувати себе чашкою ароматної кави відразу після пробудження, зовсім не обов’язково бігти в найближчу кав’ярню, тільки відкривши очі.

Смачну каву з пишною молочною пінкою можна приготувати, не виходячи із власного дому. І для цього знадобляться прості інструменти.

Окрім чашки із завареною кавою та молока знадобиться мікрохвильовка, а також один із "спецінструментів". Для безпосередньо збивання молока у піну потрібен капучинатор або френч-прес. Обидва вони призначені для одного і того ж, але капучинатор займає менше місця на кухні, а у френч-пресі можна ще й чай приготувати.

Підготуємо трохи молока. Найкраще зіб’ється молоко одразу на кілька порцій, тож пригостіть напоєм домашніх. Налийте його в чашку, яку можна ставити у мікрохвильовку.

Тоді заваріть каву улюбленим способом. Цей спосіб не годиться для крапельного заварювання — адже таку каву п’ють без молока.

Коли кава готова і розлита по філіжанках, можна братися за приготування "шапочки" з молочної піни. Молоко прогріваємо в мікрохвильовці. Воно повинне бути гарячим, але в межах температури, комфортної для пиття.

Тоді збиваємо його. Із капучинатором все просто — занурюємо пристрій в молоко і він робить всю роботу. Із френч-пресом доведеться залучити трохи ручної праці — наливаємо молоко всередину і, рухаючи поршнем вниз та вгору, збиваємо.

Залишилось тільки влити вспінене молоко у каву. Такий спосіб ідеально пасує до кави, звареної в джезві.